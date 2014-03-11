Карта с супервозможностями

Требования к заявителю: от 21 года до 63 лет на момент подачи анкеты-заявления, общий трудовой стаж должен быть не меньше одного года. Для оформления карты нужно предоставить анкету заявителя и паспорт гражданина РФ. Сумма кредитного лимита зависит от дохода и способа его подтверждения: до 600 тыс. рублей при предоставлении справки 2-НДФЛ; до 60 тыс. рублей при косвенном подтверждении дохода. Клиент освобождается от уплаты процентов в течение льготного периода - данный период начинает действовать с месяца, в котором была выдана карта, плюс 4 последующих месяца. Количество дней льготного периода не может превышать 145 дней. По окончании льготного периода для работников аккредитованных Банком компаний в рамках программ розничного кредитования организаций и компаний с зарплатными проектами в Банке кредитная ставка - 29,9% годовых. Для остальных категорий граждан - 34,9%. Ежемесячный платеж должен составлять 5% от использованной суммы клиентом без уплаты процентов за пользование денежными средствами.