Кавалеры "Морской звезды" могут появиться в Приморье

Определять, кто достоин получить награду, согласно законопроекту, будет специальная комиссия при губернаторе, сформированная из представителей власти и общественных организаций. При этом получить одну и ту же награду дважды будет нельзя, а пополнить свою «коллекцию» другим знаком отличия можно будет не ранее чем через 10 лет с момента предыдущего награждения. Кроме того, получить «приморскую» награду нельзя будет посмертно.