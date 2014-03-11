Михаил Дубинко: Бизнес-­Премия Приморского края как барометр территории колоссального потенциала

Проведение подобных мероприятий позволяет руководителям и собственникам бизнеса получать новые знания, делиться своим успешным опытом с коллегами по рынку, открывать для себя новые возможности, что естественно сказывается на повышении конкурентоспособности и менеджмента в частности, и компании в целом. Наша компания чувствует себя частью деловой инфраструктуры региона. НФК готова делиться накопленными за 15 лет знаниями и лучшими практиками управления дебиторской задолженностью в различных отраслях и регионах.