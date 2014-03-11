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Михаил Дубинко: Бизнес-­Премия Приморского края как барометр территории колоссального потенциала

11 марта 2014, 12:25
Участников X Бизнес-Премии Приморского края приветствует Михаил ДУБИНКО, директор представительства факторинговой компании НФК в Приморском крае - спонсора Премии:

Участников X Бизнес-Премии Приморского края приветствует Михаил ДУБИНКО, директор представительства факторинговой компании НФК в Приморском крае - спонсора Премии:

- Дальний Восток и Приморье – территория с колоссальным потенциалом роста. В последние годы развитие идет стремительными темпами, что приводит в том числе и к усилению конкуренции на различных рынках. Главное – чтобы борьба была цивилизованной. И Бизнес-­Премия Приморского края стала своеобразным барометром делового климата региона.

Проведение подобных мероприятий позволяет руководителям и собственникам бизнеса получать новые знания, делиться своим успешным опытом с коллегами по рынку, открывать для себя новые возможности, что естественно сказывается на повышении конкурентоспособности и менеджмента в частности, и компании в целом. Наша компания чувствует себя частью деловой инфраструктуры региона. НФК готова делиться накопленными за 15 лет знаниями и лучшими практиками управления дебиторской задолженностью в различных отраслях и регионах.

Хочу поблагодарить организаторов за то, что на протяжении уже многих лет в Приморье поддерживается эта публичная деловая площадка, способствующая развитию приморского бизнеса. А всем участникам желаю удачи и заслуженной победы!

Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края. Все подробности читайте на сайте премии DV-rating.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Экономика#Приморье#Бизнес
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