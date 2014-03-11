На Дальнем Востоке "Связной" заработал на планшетах

Ритейлер «Связной» в 2013 году реализовал на Дальнем Востоке через розничную сеть и интернетканал 187 тыс. смартфонов на сумму более 2,1 млрд рублей. Рост продаж составил 45% в натуральном и 41% в денежном выражении. Рынок региона вырос на 48% в штуках и 35% в деньгах соответственно.
Кроме того, компания реализовала около 30 тыс. планшетов на сумму 368 млн рублей. Это на 108% больше в натуральном выражении и на 72% в денежном обороте, чем в 2012 году. По данным ритейлера, доля «Связного» на рынке ДФО планшетов составила по итогам года около 11% как в штуках, так и в деньгах.
Оборот «Связного» в ДФО по итогам 2013 года вырос на 9% по отношению к 2012 году и составил 20,3 млрд рублей (включая НДС). Примерно по 10% в обороте занимают продажи мобильных телефонов (в том числе смартфонов) и продажи других товаров. Около 66%, как и в 2012 году, занимают финансовые услуги и платежи. Оставшиеся 14% приходятся на прочие платежные сервисы и услуги. Сеть магазинов в ДФО объединяет 155 торговых точек различных форматов в 61 городе.
«Дальневосточный федеральный округ для «Связного» один из самых перспективных для развития бизнеса. Многие считают этот регион очень сложным для работы с точки зрения логистики и других факторов, однако наша инфраструктура позволяет доставлять все товары в магазины ДФО максимум за 3-4 дня», комментирует директор по региональному развитию группы «Связной» Денис ШЕЙБАЛЬ.
Тем временем ОАО «МегаФон» раскрыло параметры заключенного в январе этого года с ООО «Эппл Рус» контракта на закупки смартфонов iPhone. В течение трех лет, до конца 2016 года, «МегаФон» купит 750 тыс. iPhone для последующей продажи в своей розничной сети. Предыдущий контракт «Мегафона» с Apple действовал в 20082010 годах и предусматривал закупку оператором 1 млн iPhone. Эти обязательства не были выполнены, но Apple не предъявил претензий, и «МегаФон» не ожидает, что они появятся.
Заключение нового контракта связано с тем, что растет спрос на устройства Apple, и в настоящее время рынок «гораздо более к этому готов», прокомментировал условия контракта исполнительный директор «МегаФона» по развитию на массовом рынке Михаил ДУБИН.
Прямой контракт на закупку iPhone среди российских операторов есть также у ОАО «ВымпелКом» компания подписала его 4 октября прошлого года. В соответствии с договором «ВымпелКом» должен ежеквартально размещать заказ на определенное количество iPhone в период по 30 июня 2016 года.
Единственный оператор «большой тройки», не имеющий пока прямого контракта с Apple на продажу iPhone, ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС). МТС закупает iPhone у оптовых дистрибуторов Merlion и «Дихаус». МТС ведет переговоры с Apple.
Apple входит в топ3 вендоров смартфонов в России. По оценкам розничных операторов, в прошлом году по официальным каналам в стране было продано 1,71,9 млн iPhone. Доля Apple на российском рынке, по оценке МТС, в 2013 году увеличилась до 9,5% с 6,9% в 2012 году. «Евросеть» оценила долю Apple по итогам прошлого года в 9% (5% в 2012 году), а в денежном выражении в 20% (13%).
На владельцев iPhone приходится 26% заходов на мобильные версии сайтов, отмечалось в недавнем исследовании Mail.ru Group. Кроме того, владельцы смартфонов Apple наиболее активны в использовании мобильных приложений: в среднем они используют 25 приложений в месяц, тогда как обладатели androidсмартфонов от 11 до 15.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.