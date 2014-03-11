На Дальнем Востоке "Связной" заработал на планшетах

Тем временем ОАО «МегаФон» раскрыло параметры заключенного в январе этого года с ООО «Эппл Рус» контракта на закупки смартфонов iPhone. В течение трех лет, до конца 2016 года, «МегаФон» купит 750 тыс. iPhone для последующей продажи в своей розничной сети. Предыдущий контракт «Мегафона» с Apple действовал в 2008­2010 годах и предусматривал закупку оператором 1 млн iPhone. Эти обязательства не были выполнены, но Apple не предъявил претензий, и «МегаФон» не ожидает, что они появятся.