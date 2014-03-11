Нефтяники в Приморье приступили к реализации проекта по строительству самого мощного нефтехимического комплекса в России

Предприятие, с проектной мощностью в 30 млн тонн в год по углеводородному сырью, планируется к размещению на территории Партизанского муниципального района Приморского края, в районе пади Елизарова. ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК) ­ дочернее предприятие ОАО «НК «Роснефть» ­ с 2011 года работало над проектом строительства нефтехимического комплекса в районе п. Врангель недалеко от Восточного порта. Однако в конце 2013 года ОАО «НК «Роснефть» приняло решение увеличить мощность производства в три раза. Что теперь представляет собой проект ВНХК и когда в Приморье начнут строить самый крупный и современный нефтехимический комплекс в России, «Золотому Рогу» рассказал генеральный директор ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» Юрий КАСЮК. - Юрий Михайлович, с чем было связано решение изменить конфигурацию проекта? - С поручением президента РФ Владимира Владимировича ПУТИНА закрыть дефицит топлива на Дальнем Востоке. Действующие нефтеперерабатывающие предприятия в Комсомольске­-на-­Амуре и Хабаровске не обеспечивают в полной мере спрос на нефтепродукты в регионе. Их модернизация позволит частично заместить текущий дефицит продукции, но, с учетом активного развития Дальнего Востока, проблема полностью не решится. Так, если в 2012 году объем дальневосточного рынка моторного топлива составил 6,2 млн тонн, то к 2020 году прогнозируется увеличение спроса до 8 млн тонн. Строительство нового предприятия ­ единственное решение проблемы. Мощность нашего проекта была увеличена с 10 до 30 млн тонн в год по углеводородному сырью, принято решение начать с нефтеперерабатывающей части комплекса, а на втором этапе запустить нефтехимию. - То есть ваш нефтехимический проект, который вы разрабатывали под площадку во Врангеле, будет реализован, но несколько позже? - Совершенно верно. Вся нефтехимическая часть будет интегрирована в новый проект. Проект, который мы реализуем сейчас, будет представлять собой комплекс технологических конфигураций Туапсинского нефтеперерабатывающего завода и Восточной нефтехимической компании. Технологическая конфигурация нефтеперерабатывающей части предполагает переработку 12 млн тонн нефти в год с выпуском бензинов и дизельного топлива, авиационного керосина, соответствующих стандарту Евро­5. При реализации второй очереди из 3,4 млн тонн прямогонной нафты и сжиженных углеводородных газов мы будем получать в год около 2 млн тонн полиэтилена и полипропилена. Решение о реализации третьего этапа будет приниматься в 2017 году, основываясь на конъюнктуре рынка. - Какие работы ведутся сейчас? - Мы определили генерального проектировщика, им стал проектный институт ОАО «Ангарскнефтехимпроект» (г. Ангарск). Сейчас мы передаем проектировщику исходные данные, необходимые для проектирования, начинаем комплексные инженерные изыскания на площадке строительства, размещаем объекты на генеральном плане. В общем, определяем концепцию для осуществления проектирования нефтехимического комплекса. Также ведется работа с лицензиарами процессов нефтепереработки и нефтехимии. - Сколько времени займет проектирование? - Подготовка проектной документации займет порядка двух лет, потом пройдем государственные экспертизы и приступим к строительству. Рабочую документацию будем разрабатывать параллельно с проектной, что позволит совместить процессы проектирования и строительства. Это, в свою очередь, позволит нам запустить в эксплуатацию установки нефтеперерабатывающей части комплекса уже к концу 2020 года. Нефтехимические установки введем в эксплуатацию в 2022 году. - Успеете? - Значительный объем работ приходится на инженерную подготовку площадки и защиту территории от подтопления. Мы планируем выделить эту работу в отдельный проект, чтобы начать как можно раньше. После прохождения всех предусмотренных законодательством процедур, разумеется. - Как планируется поставлять сырье на завод? Также через ВСТО? - Этот вопрос в стадии обсуждения с ОАО «АК «Транснефть», но мы прорабатываем и вариант поставки сырья морем. От этого будет зависеть и мощность морского терминала завода в заливе Восток. - Почему под размещение ВНХК-­30 была выбрана падь Елизарова в Партизанском районе? - Площадка во Врангеле была слишком мала для размещения завода такой мощности, и там достаточно сложный рельеф. Падь Елизарова более ровная, без значительных перепадов высот. Кроме того, там есть запас свободной площади, место под возможное строительство третьей очереди и под размещение рядом с ВНХК предприятий­спутников. Это дает возможность реализовать кластерный подход развитие смежных производств на одной территории с основным. - Возвращение к Партизанскому району неизбежно наводит на ассоциации с Приморским НПЗ, который планировалось строить здесь несколько лет назад. Многие делают выводы по ВНХК­-30, основываясь на данных по ПНПЗ... - И выводы эти ошибочны. Сравнивать эти проекты не имеет смысла. Прошло 6 лет с 2008 года, когда принималось решение о строительстве ПНПЗ, подходы к проектированию и к реализации проекта изменились кардинально. Технологии ушли вперед. Сейчас мы закладываем совсем другие технические решения, более современные и безопасные для окружающей среды. - Местное население беспокоится, что решение о строительстве уже принято без их участия. Планируются ли общественные слушания? - Разумеется, это новый проект, и он пройдет все предусмотренные законодательством процедуры: общественные обсуждения, слушания, государственную экологическую экспертизу и главную экологическую экспертизу. Первые общественные обсуждения стартуют уже в апреле этого года. Откроются общественные приемные. В них будут размещены материалы предварительной ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду. ­ Прим. ред.) и проект технического задания на разработку материалов ОВОС. Все желающие смогут внести свои предложения и замечания. - Можно уже сегодня сказать, какие меры будут предприняты для защиты окружающей среды? -Во-­первых, сами технологии, которые мы закладываем в проект, ­ лучшее, что есть в мире в сфере нефтепереработки и нефтехимии в плане безопасности. Технологии в нефтепереработке и нефтехимии шагнули далеко вперед, в след за ними развиваются технологии, направленные на безаварийную работу и защиту окружающей среды. Сегодня технологии позволяют сократить выбросы органических веществ (углеводородов) до 98%, а иной раз до 100 %. Во время внештатной ситуации используются системы термического окисления и факельные системы, которые позволяют до 99% обезвредить аварийный выброс. Автоматизация производства, направленная на предупреждение и исключение возможных аварий, вызванных человеческим фактором, сейчас играет главенствующую роль при проектировании. - Приморцев главным образом беспокоит чистота акватории залива Восток, на берегу которого разместится комплекс… - Наше производство предполагает замкнутый цикл водоснабжения, то есть до 98% отработанной воды будет очищаться и снова использоваться в производстве. Стоки, подлежащие сбросу в акваторию (от 2% до 5% от общего объема), будут проходить через самую эффективную из существующих в мире систему очистки. Причем качество этой очистки столь высоко, что вода «на выходе» соответствует требованиям, предъявляемым к рыбоохранным водоемам. То есть даже тот незначительный объем воды, который будет направляться через рассеивающий выпуск в акваторию, будет аналогичен составу воды залива Восток. Отмечу, что очистку будут проходить абсолютно все стоки, включая ливневые с самой площадки. Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.