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Николай Березкин: Бесплатной медицинской помощи сегодня по определению нет, другой вопрос – кто за нее платит

11 марта 2014, 12:54
На вопросы "Золотого Рога" отвечает новый главный врач Краевого клинического центра специализированных видов помощи

На вопросы «Золотого Рога» отвечает новый главный врач Краевого клинического центра специализированных видов помощи

Чуть более месяца работает в должности главного врача Краевого клинического центра специализированных видов помощи Николай БЕРЕЗКИН. «Золотой Рог» побеседовал с ним о первых шагах на новом месте, проблемах одного из крупнейших в крае лечебных учреждений и перспективах развития.

– Николай Львович, с хозяйством медицинского центра успели разобраться?

– Первое, с чего я начал деятельность, – знакомство не столько с хозяйством, сколько с людьми, потому что успех всех начинаний зависит от доверия и взаимопонимания с коллегами. Для меня это очень важно, и на первой встрече с коллективом я сказал, что буду уважать его принципы, традиции и профессиональные взгляды. Я работаю на вас. Этот мой жизненный и профессиональный принцип не раз демонстрировал свою эффективность в разных лечебных учреждениях.

Как выяснилось в процессе общения, здесь нет коллективного договора, люди не знают устава этого учреждения, состава наблюдательного совета, который должен выражать их законные чаяния и надежды. Но это поправимо.

Изменил формат проведения планерок – теперь главврач отчитывается перед коллегами о проделанной за неделю работе: сколько денег заработали, на что их потратили, какие фирмы привлекли для поставок. Для меня важно, чтобы закупка дорогостоящего оборудования и расходных материалов была прозрачной, чтобы вопрос, что купить в первую очередь и в какое подразделение направить новую медтехнику, решался коллегиально.

Конечно, все это время знакомился и с хозяйством, а параллельно встречался с коллективами отделений, чтобы люди знали, что они и их просьбы не будут оставлены без внимания.

­ И каковы первые выводы?

­ Первое впечатление, впрочем, для меня это не было открытием, – высокий профессионализм коллектива. Около 90% специалистов центра – врачи высшей категории. На нашей базе работает несколько кафедр Владивостокского государственного медицинского университета. Во всех отделениях чувствуется аура добра и заботы о пациентах, что меня очень порадовало.

А вот оборудование некоторое устарело и требует срочного обновления. Мешает работе теснота и скученность в подразделениях, например в Центре материнства и детства, который размещается в приспособленном здании. Некоторые отделения, например генетики, планирования семьи, работают в крайне стесненных условиях. Будем думать, как ситуацию изменить, уже появились некоторые планы. Недалеко от Центра материнства и детства у нас есть старинное здание, которое не задействовано в части размещения отделений, готовим смету на ремонт, чтобы использовать его эффективнее.

Кроме того, пока не запущено в работу современнейшее оборудование, которое позволит проводить лечение с помощью воздействия стволовых клеток. Это открывает новые возможности в трансплантологии, в том числе по выращиванию из стволовых клеток органов. Но мы здесь запаздываем. Между тем уже действуют международный и российский банки стволовых клеток, а мы в них не участвуем при наличии того оборудования, которое пока простаивает. Обидно.

Николай Берёзкин – человек в приморском здравоохранении известный, имеет большой опыт управленческой работы. Он 17 лет работал врачом Чугуевской центральной районной больницы, был инициатором создания в районе медицинского училища, строительства жилья для медработников. Более 8 лет возглавлял приморский краевой СПИД­центр, а затем в течение нескольких лет – владивостокскую клиническую больницу № 3, к которой в январе 2013 года были присоединены ВКБ № 5 (остров Попова) и ВКБ № 6 (остров Русский). Приказ о новом назначении подписал губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

­ Какие задачи поставил перед вами департамент здравоохранения края?

– Их несколько, и одна из самых главных – внедрение современных методик лечения, использование и возможностей стволовых клеток, и генетической лаборатории. Это и вопросы дальнейшего развития учреждения, кадровой стабилизации (здесь и закрепление опытных кадров, и воспитание молодых; в медицине, как и во многих других отраслях, произошло «выпадение» среднего возраста).

Нам предстоит также большая работа с другими медицинскими учреждениями города и края, в том числе и по поводу оперативной доставки пациентов со сложной патологией, в том числе детей. Мы здесь оперируем всевозможные детские пороки сердца. Но для того, чтобы снизить напряженность в части лечения сердечно­сосудистых заболеваний, еще многое сделать предстоит. Ведь до сих пор люди стоят в очереди на операцию в Новосибирске или в других городах.

Что­то надо делать и в части исключения ненужного дублирования, если не сказать неорганизованности, я имею в виду ситуацию, когда больного гоняют из одной клиники в другую, заставляя повторно сдавать анализы и проходить какие­томедицинские манипуляции, да еще за деньги. Думаю, именно эта неурегулированность является поводом раздражения для пациентов. Для того чтобы проблему решить, нужен конструктивный диалог специалистов.

­ Сегодня очень многие россияне в сложных случаях уповают в основном на зарубежную медицину, собирают на это деньги, устраивают марафоны и т.д. Обоснованно ли такое недоверие к российским медикам и полное доверие к иностранным врачам? Может ли ваш центр специализированных видов помощи составить конкуренцию иностранным клиникам?

– Вопрос сложный. Наши законы говорят: лечись там, где хочешь. Утверждать, что мы можем в полном объеме конкурировать с ведущими зарубежными клиниками, наверное, пока рано. Но поверьте мне, диагноз, поставленный в США, Корее или России, сегодня лечится одинаково во всех этих странах. Единственное отличие, там, может быть, какой­то особый уход… Ехать ради ухода? Возможно. И хорошо, что этот выбор у людей есть.

Но, по большому счету, многие тяжелые недуги успешно можно лечить и в России. Если говорить об этом лечебном учреждении, то здесь успешно проводится лечение бесплодия, в том числе методом ЭКО. Должен заметить, что сегодня это одна из острейших проблем, до 40% мужчин и 15% женщин страдают бесплодием. И с помощью наших специалистов они получают возможность обретения семейного счастья.

У нас хорошее отделение восстановительного лечения, с современным оборудованием и не менее современными, знающими последние достижения в своей отрасли врачами.

­ Николай Львович, среди приморцев бытует мнение, что Центр материнства и детства и диагностический центр – очень дорогие лечебные учреждения, каждый шаг – за немалые деньги. Как бы вы это мнение прокомментировали?

– Я с ним тоже сталкивался, но не могу сказать, что разделяю его, хотя определенная тревога на этот счет присутствует. Бесплатной медицинской помощи сегодня по определению нет, другой вопрос – кто за нее платит. И мы, безусловно, будем укладываться в плановые задания и квоты на медицинские услуги, которые оплачиваются государством через Фонд обязательного медицинского страхования, в том числе и на высокотехнологичную, как правило дорогую, помощь. Эту помощь граждане получают бесплатно. Но на всех денег не хватает, поэтому бремя оплаты возлагается и на граждан. Наш центр как автономное учреждение имеет право такую оплату взимать.

Тарифы центра согласованы с департаментом здравоохранения, они находятся на одном уровне с другими лечебными учреждениями края, а порой даже несколько ниже. Но, думаю, в этом плане нам все­таки предстоит еще поработать. Возможно, стоит предложить пациентам различные схемы лечения, которые будут отличаться по цене. И не допускать ситуаций, когда врач направляет пациента в определенную компанию за тем или иным препаратом, имплантом и т.п., мол, купите там, а мы сделаем операцию…

Кстати сказать, этот вопрос, наряду с вопросом повышения заработной платы, волнует и моих коллег из ККЦСВМП. Не случайно на собрании коллектива кто­то призвал восстановить бренд Центра охраны материнства и детства.

Хотя по большому счету я – за платную медицину, потому, что если человек платит свои деньги (в разумных, конечно, пределах), он задумывается, а стоит ли ему курить, пить, вести нездоровый образ жизни, по­другому нашего человека не воспитаешь. Да, сегодня неравная зарплата, да, много проблем с бедностью, и здесь надо подходить очень бережно к каждому человеку, но в то же время каждый должен понимать, что, если хотите, финансово выгоднее беречь здоровье смолоду. И эта философия сбережения здоровья, когда быть здоровым становится модно, к счастью, получает все большее распространение.

– А вы сам ведете здоровый образ жизни?

– По возможности. Бассейн, спортзал, не часто, к сожалению, но они находят место в моей жизни. С радостью смотрю на младшего сына и его друзей­студентов, в их жизни тоже есть место спорту: футболу, баскетболу, хоккею. И вообще молодежь наша развивается в правильном направлении, здоровьесберегающем.

Что же касается медицины и вполне конкретного медицинского центра, то, думаю, перспективы у нас хорошие. Все более доступной становится высокотехнологичная помощь, что позволяет находить такие решения проблем, о которых раньше можно было только мечтать. Наши хирурги подчас просто творят чудеса. Улучшается качество жизни пациентов даже с тяжелыми недугами. А лично я буду также стремиться к тому, чтобы пациенты здесь как минимум не встречали равнодушия, ведь и доброе слово из арсенала доктора никто не исключал.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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