Николай Березкин: Бесплатной медицинской помощи сегодня по определению нет, другой вопрос – кто за нее платит

– Я с ним тоже сталкивался, но не могу сказать, что разделяю его, хотя определенная тревога на этот счет присутствует. Бесплатной медицинской помощи сегодня по определению нет, другой вопрос – кто за нее платит. И мы, безусловно, будем укладываться в плановые задания и квоты на медицинские услуги, которые оплачиваются государством через Фонд обязательного медицинского страхования, в том числе и на высокотехнологичную, как правило дорогую, помощь. Эту помощь граждане получают бесплатно. Но на всех денег не хватает, поэтому бремя оплаты возлагается и на граждан. Наш центр как автономное учреждение имеет право такую оплату взимать.