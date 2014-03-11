Николай Березкин: Бесплатной медицинской помощи сегодня по определению нет, другой вопрос – кто за нее платит

На вопросы «Золотого Рога» отвечает новый главный врач Краевого клинического центра специализированных видов помощи
Чуть более месяца работает в должности главного врача Краевого клинического центра специализированных видов помощи Николай БЕРЕЗКИН. «Золотой Рог» побеседовал с ним о первых шагах на новом месте, проблемах одного из крупнейших в крае лечебных учреждений и перспективах развития.
– Николай Львович, с хозяйством медицинского центра успели разобраться?
– Первое, с чего я начал деятельность, – знакомство не столько с хозяйством, сколько с людьми, потому что успех всех начинаний зависит от доверия и взаимопонимания с коллегами. Для меня это очень важно, и на первой встрече с коллективом я сказал, что буду уважать его принципы, традиции и профессиональные взгляды. Я работаю на вас. Этот мой жизненный и профессиональный принцип не раз демонстрировал свою эффективность в разных лечебных учреждениях.
Как выяснилось в процессе общения, здесь нет коллективного договора, люди не знают устава этого учреждения, состава наблюдательного совета, который должен выражать их законные чаяния и надежды. Но это поправимо.
Изменил формат проведения планерок – теперь главврач отчитывается перед коллегами о проделанной за неделю работе: сколько денег заработали, на что их потратили, какие фирмы привлекли для поставок. Для меня важно, чтобы закупка дорогостоящего оборудования и расходных материалов была прозрачной, чтобы вопрос, что купить в первую очередь и в какое подразделение направить новую медтехнику, решался коллегиально.
Конечно, все это время знакомился и с хозяйством, а параллельно встречался с коллективами отделений, чтобы люди знали, что они и их просьбы не будут оставлены без внимания.
И каковы первые выводы?
Первое впечатление, впрочем, для меня это не было открытием, – высокий профессионализм коллектива. Около 90% специалистов центра – врачи высшей категории. На нашей базе работает несколько кафедр Владивостокского государственного медицинского университета. Во всех отделениях чувствуется аура добра и заботы о пациентах, что меня очень порадовало.
А вот оборудование некоторое устарело и требует срочного обновления. Мешает работе теснота и скученность в подразделениях, например в Центре материнства и детства, который размещается в приспособленном здании. Некоторые отделения, например генетики, планирования семьи, работают в крайне стесненных условиях. Будем думать, как ситуацию изменить, уже появились некоторые планы. Недалеко от Центра материнства и детства у нас есть старинное здание, которое не задействовано в части размещения отделений, готовим смету на ремонт, чтобы использовать его эффективнее.
Кроме того, пока не запущено в работу современнейшее оборудование, которое позволит проводить лечение с помощью воздействия стволовых клеток. Это открывает новые возможности в трансплантологии, в том числе по выращиванию из стволовых клеток органов. Но мы здесь запаздываем. Между тем уже действуют международный и российский банки стволовых клеток, а мы в них не участвуем при наличии того оборудования, которое пока простаивает. Обидно.
Николай Берёзкин – человек в приморском здравоохранении известный, имеет большой опыт управленческой работы. Он 17 лет работал врачом Чугуевской центральной районной больницы, был инициатором создания в районе медицинского училища, строительства жилья для медработников. Более 8 лет возглавлял приморский краевой СПИДцентр, а затем в течение нескольких лет – владивостокскую клиническую больницу № 3, к которой в январе 2013 года были присоединены ВКБ № 5 (остров Попова) и ВКБ № 6 (остров Русский). Приказ о новом назначении подписал губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
Какие задачи поставил перед вами департамент здравоохранения края?
– Их несколько, и одна из самых главных – внедрение современных методик лечения, использование и возможностей стволовых клеток, и генетической лаборатории. Это и вопросы дальнейшего развития учреждения, кадровой стабилизации (здесь и закрепление опытных кадров, и воспитание молодых; в медицине, как и во многих других отраслях, произошло «выпадение» среднего возраста).
Нам предстоит также большая работа с другими медицинскими учреждениями города и края, в том числе и по поводу оперативной доставки пациентов со сложной патологией, в том числе детей. Мы здесь оперируем всевозможные детские пороки сердца. Но для того, чтобы снизить напряженность в части лечения сердечнососудистых заболеваний, еще многое сделать предстоит. Ведь до сих пор люди стоят в очереди на операцию в Новосибирске или в других городах.
Чтото надо делать и в части исключения ненужного дублирования, если не сказать неорганизованности, я имею в виду ситуацию, когда больного гоняют из одной клиники в другую, заставляя повторно сдавать анализы и проходить какиетомедицинские манипуляции, да еще за деньги. Думаю, именно эта неурегулированность является поводом раздражения для пациентов. Для того чтобы проблему решить, нужен конструктивный диалог специалистов.
Сегодня очень многие россияне в сложных случаях уповают в основном на зарубежную медицину, собирают на это деньги, устраивают марафоны и т.д. Обоснованно ли такое недоверие к российским медикам и полное доверие к иностранным врачам? Может ли ваш центр специализированных видов помощи составить конкуренцию иностранным клиникам?
– Вопрос сложный. Наши законы говорят: лечись там, где хочешь. Утверждать, что мы можем в полном объеме конкурировать с ведущими зарубежными клиниками, наверное, пока рано. Но поверьте мне, диагноз, поставленный в США, Корее или России, сегодня лечится одинаково во всех этих странах. Единственное отличие, там, может быть, какойто особый уход… Ехать ради ухода? Возможно. И хорошо, что этот выбор у людей есть.
Но, по большому счету, многие тяжелые недуги успешно можно лечить и в России. Если говорить об этом лечебном учреждении, то здесь успешно проводится лечение бесплодия, в том числе методом ЭКО. Должен заметить, что сегодня это одна из острейших проблем, до 40% мужчин и 15% женщин страдают бесплодием. И с помощью наших специалистов они получают возможность обретения семейного счастья.
У нас хорошее отделение восстановительного лечения, с современным оборудованием и не менее современными, знающими последние достижения в своей отрасли врачами.
Николай Львович, среди приморцев бытует мнение, что Центр материнства и детства и диагностический центр – очень дорогие лечебные учреждения, каждый шаг – за немалые деньги. Как бы вы это мнение прокомментировали?
– Я с ним тоже сталкивался, но не могу сказать, что разделяю его, хотя определенная тревога на этот счет присутствует. Бесплатной медицинской помощи сегодня по определению нет, другой вопрос – кто за нее платит. И мы, безусловно, будем укладываться в плановые задания и квоты на медицинские услуги, которые оплачиваются государством через Фонд обязательного медицинского страхования, в том числе и на высокотехнологичную, как правило дорогую, помощь. Эту помощь граждане получают бесплатно. Но на всех денег не хватает, поэтому бремя оплаты возлагается и на граждан. Наш центр как автономное учреждение имеет право такую оплату взимать.
Тарифы центра согласованы с департаментом здравоохранения, они находятся на одном уровне с другими лечебными учреждениями края, а порой даже несколько ниже. Но, думаю, в этом плане нам всетаки предстоит еще поработать. Возможно, стоит предложить пациентам различные схемы лечения, которые будут отличаться по цене. И не допускать ситуаций, когда врач направляет пациента в определенную компанию за тем или иным препаратом, имплантом и т.п., мол, купите там, а мы сделаем операцию…
Кстати сказать, этот вопрос, наряду с вопросом повышения заработной платы, волнует и моих коллег из ККЦСВМП. Не случайно на собрании коллектива ктото призвал восстановить бренд Центра охраны материнства и детства.
Хотя по большому счету я – за платную медицину, потому, что если человек платит свои деньги (в разумных, конечно, пределах), он задумывается, а стоит ли ему курить, пить, вести нездоровый образ жизни, подругому нашего человека не воспитаешь. Да, сегодня неравная зарплата, да, много проблем с бедностью, и здесь надо подходить очень бережно к каждому человеку, но в то же время каждый должен понимать, что, если хотите, финансово выгоднее беречь здоровье смолоду. И эта философия сбережения здоровья, когда быть здоровым становится модно, к счастью, получает все большее распространение.
– А вы сам ведете здоровый образ жизни?
– По возможности. Бассейн, спортзал, не часто, к сожалению, но они находят место в моей жизни. С радостью смотрю на младшего сына и его друзейстудентов, в их жизни тоже есть место спорту: футболу, баскетболу, хоккею. И вообще молодежь наша развивается в правильном направлении, здоровьесберегающем.
Что же касается медицины и вполне конкретного медицинского центра, то, думаю, перспективы у нас хорошие. Все более доступной становится высокотехнологичная помощь, что позволяет находить такие решения проблем, о которых раньше можно было только мечтать. Наши хирурги подчас просто творят чудеса. Улучшается качество жизни пациентов даже с тяжелыми недугами. А лично я буду также стремиться к тому, чтобы пациенты здесь как минимум не встречали равнодушия, ведь и доброе слово из арсенала доктора никто не исключал.
Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.