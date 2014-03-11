Новый детский сад во Владивостоке построят на Интернациональной

Еще 5-10 лет назад город только терял дошкольные учреждения, здания были проданы и сданы в аренду. Теперь детсады открываются один за другим, что позволило сократить очередь в детские сады почти втрое. Сегодня все дети от 4 до 7 лет обеспечены местами в муниципальных детских садах. К примеру, только в прошлом году во Владивостоке распахнули свои двери сразу семь детсадов.