Под боком у Приморья скоро будут плавать два китайских авианосца

Первый китайский авианосец будет построен на судостроительном заводе в Даляни (компания CSIC), второй на верфи Цзяннань-Чансин в Шанхае (компания SPGO).
Западные СМИ полагают, что первый имеет индекс Проект 001А (бортовой номер корабля 18), будет больше чем первый китайский авианосец «Ляонин» (б/н 16, достроен на базе корпуса украинского корабля «Варяг») по размерам и водоизмещению на 5%, и оснащен паровыми катапультами. Второй авианосец проекта 002 будет больше корабля 001А еще на 5% и оснащен ядерной энергетической установкой (б/н 20). Китай намерен построить четыре новых авианосца в дополнение к «Ляонину».
Авианосец 001А получит наименование «Шаньдун» и будет построен к 2018 году. Второй авианосец 002 по своим размерам и водоизмещению будет сравним с американским «Китти Хок», полное водоизмещение составит более 70 тыс т (почти на 10 тыс т больше «Ляонина») и оснащен четырьмя паровыми катапультами (проект 001А - две катапульты).
Сообщается, что эти два новых авианосца проектируются на основе документации недостроенного советского атомного авианосца «Ульяновск», сообщает портал Topwar.Ru.
ZRPRESS.RU