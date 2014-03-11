Под боком у Приморья скоро будут плавать два китайских авианосца

Западные СМИ полагают, что первый имеет индекс Проект 001А (бортовой номер корабля 18), будет больше чем первый китайский авианосец «Ляонин» (б/н 16, достроен на базе корпуса украинского корабля «Варяг») по размерам и водоизмещению на 5%, и оснащен паровыми катапультами. Второй авианосец проекта 002 будет больше корабля 001А еще на 5% и оснащен ядерной энергетической установкой (б/н 20). Китай намерен построить четыре новых авианосца в дополнение к «Ляонину».