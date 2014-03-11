Приморцы помогут Украине митингом, песней и рублем

Власти пока предпочитают хранить молчание
Пока Украина семимильными шагами движется к своему распаду, россияне все чаще заявляют о готовности поддержать русских и украинцев в соседней республике. Не стал исключением и Приморский край. Жители региона, имеющие крепкие исторические связи с Незалежной, уже оказывают посильную поддержку как моральную, так и материальную жителям юговостока Украины и Крыма. Чего не скажешь о властях: какихлибо официальных заявлений по поводу ситуации на Украине, не говоря уже о действиях, от них пока не последовало.
Во многих регионах страны власти объявили о готовности оказать финансовую и гуманитарную помощь Крыму, а также другим регионам юга и востока Украины. Подобная инициатива обсуждается и на уровне Совета Федерации. Однако от наших чиновников об аналогичных инициативах пока не слышно, хотя, например, после наводнения на Кубани летом 2012 года чиновники краевой администрации перечислили в пользу пострадавших свой дневной заработок.
Не слишком активны и представители депутатского корпуса. Если не считать, конечно, неудавшейся попытки Законодательного Собрания принять обращение к президенту Владимиру ПУТИНУ по поводу ситуации на Украине. Однако на неделе руководитель фракции «Справедливая Россия» в ЗСПК Алексей КОЗИЦКИЙ сообщил, что вместе с коллегами из КПРФ им изготовлены стикеры из самоклеящейся пленки, на которой на фоне гвардейской Георгиевской ленты со словами «Крым, мы с тобой!» представлена карта автономного полуострова. Прибыль от продажи наклеек авторы идеи обещают направить на поддержку крымчан.
Тем временем Федерация профсоюзов Приморского края уже перечислила первые 50 тысяч рублей в фонд помощи украинским профсоюзам. Сбор денег будет продолжен. Кроме того, профсоюзные организации страны намерены принимать активное участие в митингах в поддержку Украины, которые проходят сейчас по всей России. А «Народный фронт» тем временем заявил о начале сбора денег для поддержки жителей Крыма.
Сбор денег ведется и для сотрудников упраздненного спецотряда МВД Украины «Беркут», которые три месяца сдерживали натиск радикалов на улицах Киева. Министерство внутренних дел открыло счет, на который сотрудники региональных подразделений МВД могут переводить деньги. Как сообщает прессслужба краевого управления МВД, полиция Приморья готова оказать товарищескую поддержку и материальную помощь коллегам из Украины, в частности из подразделений «Беркута», и членам их семей, которые планируют переехать в Россию.
Приморцы готовы оказать русскоязычному населению Украины и силовую поддержку. На неделе казаки Уссурийского казачьего войска заявили о готовности отправиться защищать Крым от возможных провокаций со стороны революционный «властей» в Киеве. В обращении к Президенту РФ Владимиру Путину атаманы всех округов сообщают о своем решении «в случае необходимости выехать по первому требованию в Крым для сохранения правопорядка». Ранее помочь защитить русских на Украине от бандеровских банд президента попросили ветераны Владивостока. Они предложили как можно скорее принять закон, упрощающий получение гражданства для русскоязычного населения, а также исполнить желание жителей востока и юга Украины присоединиться к России.
Тех жителей Украины, которые больше не видят для себя перспектив на родной земле, уже ждут на Дальнем Востоке. Напомним, член Общественной палаты Приморского края, член президиума ОПОРЫ РОССИИ, председатель совета директоров группы компаний «Зеленые листья» Виктор МАРЧЕНКО готов рассмотреть возможность предоставления рабочих мест на своих предприятиях переселенцам с Украины. Не следует забывать и об инициативе Минвостокразвития, которое предложило высококвалифицированным украинцам переехать в регионы Дальнего Востока. Впрочем, месяцем ранее министерство уже предлагало переехать в ДФО сокращаемым работникам «АвтоВАЗа», однако никаких практических итогов эта инициатива пока не имеет.
Поддерживают пострадавших на Украине в Приморье и творчески: в ЗАТО Большой Камень прошел концерт мира «Три дороги – три сестры», зрители которого могли познакомиться с песнями и танцами русского, украинского и белорусского народов. Не стали отказываться и от проведения во Владивостоке торжественного концерта «Венок Кобзарю», посвященного 200летию со Дня рождения украинского поэта и художника Тараса ШЕВЧЕНКО.
И наконец, Приморье вслед за другими регионами России проводит у себя митинг в поддержку русскоязычного населения Украины. «Народный сход за Братский народ!» в поддержку народа Украины проведет краевая организация «Центр русской культуры». Мероприятие на Корабельной набережной намечено на 11.00 вторника, 11 марта.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.