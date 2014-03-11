Приморцы помогут Украине митингом, песней и рублем

Пока Украина семимильными шагами движется к своему распаду, россияне все чаще заявляют о готовности поддержать русских и украинцев в соседней республике. Не стал исключением и Приморский край. Жители региона, имеющие крепкие исторические связи с Незалежной, уже оказывают посильную поддержку ­ как моральную, так и материальную ­ жителям юго­востока Украины и Крыма. Чего не скажешь о властях: каких­либо официальных заявлений по поводу ситуации на Украине, не говоря уже о действиях, от них пока не последовало.