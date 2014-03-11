Россияне устроили строительный бум в Таиланде

По словам руководителя информационного отдела компании NeoThai Александра ДУБОВИЦКОГО, большая часть покупок россиян приходится на строящееся жилье класса ресорт в курортных зонах. Это комплексы с несколькими малоэтажными и среднеэтажными (до восьми этажей) корпусами, а в центральной части располагаются бассейны и зоны отдыха. Здесь в основном продаются небольшие квартиры­студии площадью около 25 кв. м и односпальные квартиры площадью 34­40 кв. м. Стоимость таких проектов варьируется от 60 до 80 тыс. батов (61,8­82,4 тыс. руб.) за 1 кв. м.