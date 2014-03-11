С марта застройщикам и бизнесу станет легче подключаться к электросетям и газу

Что касается присоединения к газораспределительным сетям, то, хотя это пока и не так актуально для Приморья, тем не менее сообщаем, что с 1 марта начинают работать правила, которые серьезно упрощают и жестко регламентируют всю процедуру и в этой сфере. Плата за присоединение к магистральной газовой сети будет значительно дешевле, чем раньше, подтвердил «РГ» первый вице-президент общественной общероссийской организации «Российский союз инженеров» Иван АНДРИЕВСКИЙ. «Технологическое присоединение станет доступно собственникам частных владений, - разъяснил он нюансы новых правил, - чей расход не превышает 5 кубических метров в час и, скажем так, представителям малого бизнеса, которым выделяется не более 15 кубометров».