"ТехноНИКОЛЬ" научит приморцев правильно монтировать кровлю

При варианте эксплуатируемой крыши прокладываются утеплитель, стяжка, кровельные материалы. При этом для верхнего слоя предпочтительнее использовать «Техноэласт­грин» ­ это материал для зеленых кровель с повышенной стойкостью к корням растений. А главный минус всех эксплуатируемых кровель как раз в том, что их раз в два­три года приходится обрабатывать антикорневыми добавками, потому что они порастают растениями. Плюс геотекстиль и гравийная посыпка, о роли которой уже сказано. Конечно, кровельный ковер и геотекстиль находятся между утеплителем и посыпкой.