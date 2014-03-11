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В Хабаровске пострадавшие от паводка дороги ждет реконструкция

11 марта 2014, 12:14
Работы по восстановлению региональных дорог, пострадавших от прошлогоднего наводнения, начнутся в конце марта и продлятся до первого ноября. В процессе реконструкции будет освоено более 2,7 млрд рублей.

Работы по восстановлению региональных дорог, пострадавших от прошлогоднего наводнения, начнутся в конце марта и продлятся до первого ноября. В процессе реконструкции будет освоено более 2,7 млрд рублей.

Средства будут выделены траншами из федерального бюджета, сообщил в ходе пресс­конференции начальник КГУКУ «Хабарвоскуправтодор» Захар ГРУЗНОВ. Он уточнил, что первые два транша уже поступили в край, в настоящее время ведется разработка проектно­сметной документации, которая будет готова к началу лета.

Только на автодорогах «Хабаровск - ­ Комсомольск-­на-­Амуре» и «Селихино - ­ Николаевск­на­Амуре» от крупномасштабного наводнения пострадал 21 участок. Согласно планам, в крае будет отремонтировано порядка 113 км региональных дорог, вместе с тем восстановительные работы затронут внутригородские дороги Хабаровска и Комсомольска-­на-­Амуре. Около половины всех денежных средств будет потрачено на ремонт дорог города Хабаровска, пояснил Захар Грузнов:

­ Только на город Хабаровск пойдет 1,076 млрд рублей в этом году. На эти деньги будут отремонтированы улицы Павла Леонтьевича Морозова, Пионерская, Запарина и многие другие. Для нашего города это очень солидная сумма. В процессе реконструкции будут подняты на безопасный уровень все те участки трасс, которые были затоплены во время наводнения. Для выполнения ремонтных работ будут привлекаться серьезные подрядчики, имеющие мощную базу. В целом, у нас есть все необходимые ресурсы и мощности, чтобы справиться с поставленной задачей, поэтому никаких проблем возникнуть не должно.

По заверению чиновника, в ходе ремонтных работ не предусмотрено перекрытие трасс. Строительство всех объездных путей начнется в конце марта и займет несколько месяцев, после чего будут выполнены основные аварийно-­восстановительные работы.

Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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