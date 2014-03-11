В Хабаровске пострадавшие от паводка дороги ждет реконструкция

­ Только на город Хабаровск пойдет 1,076 млрд рублей в этом году. На эти деньги будут отремонтированы улицы Павла Леонтьевича Морозова, Пионерская, Запарина и многие другие. Для нашего города это очень солидная сумма. В процессе реконструкции будут подняты на безопасный уровень все те участки трасс, которые были затоплены во время наводнения. Для выполнения ремонтных работ будут привлекаться серьезные подрядчики, имеющие мощную базу. В целом, у нас есть все необходимые ресурсы и мощности, чтобы справиться с поставленной задачей, поэтому никаких проблем возникнуть не должно.