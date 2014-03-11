В Хабаровске пострадавшие от паводка дороги ждет реконструкция

Работы по восстановлению региональных дорог, пострадавших от прошлогоднего наводнения, начнутся в конце марта и продлятся до первого ноября. В процессе реконструкции будет освоено более 2,7 млрд рублей.
Средства будут выделены траншами из федерального бюджета, сообщил в ходе прессконференции начальник КГУКУ «Хабарвоскуправтодор» Захар ГРУЗНОВ. Он уточнил, что первые два транша уже поступили в край, в настоящее время ведется разработка проектносметной документации, которая будет готова к началу лета.
Только на автодорогах «Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре» и «Селихино - НиколаевскнаАмуре» от крупномасштабного наводнения пострадал 21 участок. Согласно планам, в крае будет отремонтировано порядка 113 км региональных дорог, вместе с тем восстановительные работы затронут внутригородские дороги Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Около половины всех денежных средств будет потрачено на ремонт дорог города Хабаровска, пояснил Захар Грузнов:
Только на город Хабаровск пойдет 1,076 млрд рублей в этом году. На эти деньги будут отремонтированы улицы Павла Леонтьевича Морозова, Пионерская, Запарина и многие другие. Для нашего города это очень солидная сумма. В процессе реконструкции будут подняты на безопасный уровень все те участки трасс, которые были затоплены во время наводнения. Для выполнения ремонтных работ будут привлекаться серьезные подрядчики, имеющие мощную базу. В целом, у нас есть все необходимые ресурсы и мощности, чтобы справиться с поставленной задачей, поэтому никаких проблем возникнуть не должно.
По заверению чиновника, в ходе ремонтных работ не предусмотрено перекрытие трасс. Строительство всех объездных путей начнется в конце марта и займет несколько месяцев, после чего будут выполнены основные аварийно-восстановительные работы.
Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.