В Хабаровском крае пытаются снизить цены на продукты питания

Данная программа действует в крае с 2012 года. В радиусе ее действия оказываются три муниципальных района - Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский. В предыдущие годы субсидирование предоставлялось напрямую из регионального бюджета. Если в 2012 году в перечень продуктов, доставка которых субсидировалась, входили только мука и сахар, то в 2013 году в него были включены детское питание, сухое молоко и яблоки. Сейчас идет работа над возможностью дальнейшего расширения списка. Правительство края задумалось над внесением в него макаронных изделий, а депутаты законодательного собрания региона предлагают рассмотреть возможность субсидирования доставки овощей, пастеризованного молока, комбикормов для выращивания кур и животных. В 2012 году предприятиям было предоставлено в качестве субсидий немногим более 6 млн рублей, в 2013 году - 9,4 млн рублей. При этом в 2013 году на эти цели в бюджете было заложено 30 млн рублей, фактически выделено 16 млн рублей, которые, как видно, освоены не были. В бюджете 2014 года заложены 26,7 млн рублей.