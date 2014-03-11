В Приморье арсеньевские молочники уверены в своих силах

Несмотря на усложняющуюся экономическую ситуацию, ООО «Арсеньевский молочный комбинат» прошло 2013 год успешно. Нынешний год для предприятия сложный. Дорожает практически все.
Но комбинат будет стараться держать цены на уровне и попрежнему расширять ассортимент продукции.
Продукция «АМК» уже известна на территории всего края. Очень популярна она во Владивостоке, Уссурийске, Находке и других крупных населенных пунктах. Хорошо покупается продукция и в Хабаровске, где очень популярны арсеньевские «Продукты здоровья».
«АМК», по словам заместителя гендиректора «АМК» по связям с общественностью Игоря ЧИЖИКА, выпускает практически все известные населению молочные продукты. Самая популярная в крае арсеньевская продукция – это линейка «Продуктов здоровья». Такие продукты, как «Иммунолакт йодированный», «Бифилюксы» с натуральными ягодами и «Лактиналь» для женского здоровья, никто в крае не выпускает. Очень нравятся потребителям арсеньевские кефир, варенец, ряженка, «Снежок», сметана.
В этом году «Арсеньевский живой квас» стал в шестой раз подряд лауреатом конкурса «100 Лучших товаров России». Администрация края проводила краевые дегустации среди местных производителей, и в этих дегустациях арсеньевцы всегда были в первой тройке. К примеру: сметана заняла первое место, кефир второе, молоко – третье место. По итогам года арсеньевская сметана стала «Лучшим товаром Приморья» в 2013 году.
В 2013 году новинок арсеньевцы не выпускали, но в планах 2014 года стоит выпуск новой продукции, причем такой, какой опятьтаки никто в крае не выпускает. «Арсеньевскому молочному комбинату» уже 26 лет, и все эти годы не прекращалась модернизация производства. В 2013 году основные вложения были в организацию хранения продукции. Созданы новые современные автоматизированные складские помещения. Беспрестанно идет улучшение условий труда и повышение производительности за счет нового оборудования.
«Мы уже удивили потребителей Приморья своими «Продуктами здоровья», особенно «Иммунолактом йодированным». Этот продукт содержит в себе более суточной нормы йода, который полностью усваивается печенью человека без передозировки. В 2012 году «Иммунолакт йодированный» вошел в число лауретов «100 Лучших товаров России», рассказал Игорь Чижик.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.