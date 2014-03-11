В Приморье арсеньевские молочники уверены в своих силах

В 2013 году новинок арсеньевцы не выпускали, но в планах 2014 года стоит выпуск новой продукции, причем такой, какой опять­таки никто в крае не выпускает. «Арсеньевскому молочному комбинату» уже 26 лет, и все эти годы не прекращалась модернизация производства. В 2013 году основные вложения были в организацию хранения продукции. Созданы новые современные автоматизированные складские помещения. Беспрестанно идет улучшение условий труда и повышение производительности за счет нового оборудования.