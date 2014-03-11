В Приморье ежегодный прирост сети предприятий торговли составляет порядка 200 магазинов

Правилами оказания услуг в предприятиях общественного питания предусмотрено потребление алкогольных напитков только на месте. Что же касается розничной продажи алкоголя в ночное время на вынос этими предприятиями, а также супермаркетами, то это прямое нарушение 171-­ФЗ, которое влечет за собой аннулирование лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Более того, 10 апреля 2014 года вступает в силу Закон Приморского края № 337­-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции и профилактике алкоголизма на территории Приморского края», в соответствии с которым не допускается розничная продажа алкоголя на вынос организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания. А вот закона, устанавливающего запрет на продажу алкогольной продукции в период выпускных вечеров, нет. Хотя, напоминает Елена Коваль, ответственность за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним ­ вплоть до аннулирования лицензии во внесудебном порядке Росалкогольрегулированием. Кроме того, с января 2014 года предусмотрена административная ответственность за такое правонарушение в виде штрафа до 500 тыс. рублей.