В Приморье объединяются заготовители и переработчики дикоросов

Арсеньевское ООО «Производственнозаготовительная база» (ПЗБ) по выпуску ядра ореха кедрового и дикоросов своего рода уникальное предприятие Приморья. Есть аналогичные небольшие производства по переработке орехов в Дальнегорске, Владивостоке и Уссурийске, но они не являются, в отличие от «Производственно заготовительной базы», арендаторами собственного таежного участка площадью 27,7 тыс. га.
Находится участок рядом с Кокшаровкой в Журавлевском лесничестве Чугуевского района. Орехи ПЗБ уже не скупает у населения, пользуется своим участком. Создано предприятие Алексеем КАРАСЕВЫМ и его партнером Сергеем ПОРХУНОМ более 5 лет назад, а право аренды лесного участка они выиграли на аукционе.
Приморские орешки любят все
Мощности предприятия рассчитаны на переработку 600 тонн ореха в год. Это 180 тонн ядра в год. Потенциальные покупатели ядра ореха все страны Европы, Азии Япония, КНР, Австралия, Корея, США. Иногда по банальной неграмотности чиновников документальный оборот затягивается на многие месяцы, какието вопросы приходится решать в судебном порядке. Есть сложности процесса лицензирования экспорта ядра ореха кедрового, других продуктов так называемого побочного лесопользования.
Изза длительности процесса лицензирования (до 6 месяцев) российским предприятиям приходится осуществлять экспорт оптом китайским компаниям по ценам ниже мировых. Те, в свою очередь, перепродают продукцию мелким оптом в страны Европы, Америку. Рынок последние годы находится в постоянном колебании, при этом ни американцы, ни европейцы не готовы ждать продукцию по полгода, пока российские партнеры будут оформлять «бумажки».
В прошлом году предприятию ПЗБ ничего не удалось заготовить. В 2012 г. и в 2013 г. урожая в Приморье на орех не было. В 2012 году выпущено более 100 тонн ядра, (пользовались урожаем 2011 г.), он практически весь ушел на экспорт; и в 2013 г., и в этом году производство простаивает. «Мы не рассчитывали на то, что урожая на орех не будет два года», говорит директор предприятия Алексей КАРАСЕВ.
Пока ПЗБ не подавала документы на вывоз орехов; неизвестно, какой урожай будет в этом году. «После ясности с урожаем будем пытаться заключать контракты с покупателями. Но заключать мелкие контракты сложно», отметил А. Карасев.
Кредитами предприятие не пользуется. Участвовали в программе по поддержке малого и среднего бизнеса, купили автомобиль тягач «Вольво» для перевозок продукции, при этом государство компенсировало проценты по лизинговым платежам. Компенсация составила 1,5 млн руб. за два года 20122013. Пытается предприятие попасть и в федеральную программу по развитию Дальнего Востока и Сибири, чтобы получить более весомую поддержку, но, несмотря на ряд положительных заключений, воз и ныне там.
При выходе предприятия на полную мощность число рабочих мест составит порядка 80 человек. Учитывая, что город Арсеньев является «моногородом» , реализация данного проекта социально значима. В организацию производства уже сегодня вложено более 40 млн руб. Кроме орехов, здесь заготавливают элеутерококк, лимонник. Помогает Всемирный фонд дикой природы. В свое время WWF оплатил работы по проекту освоения. Обещают помочь с приобретением уникального оборудования. 26 февраля при содействии фонда дикой природы А.Карасев будет участвовать в Красноярском экономическом форуме. Основная тема развитие отрасли дикоросов.
Лимонник здесь сушат, дробят и поставляют ягоды или сок, семена на фармацевтические фабрики России.
Назвались груздями…
Между тем стало известно, что российские заготовители и переработчики дикорастущих растений и ягод (дикоросов) объединяются во внекоммерческий Национальный Союз. Это соглашение подписано на XI Красноярском экономическом форуме. Его костяк составили представители ассоциаций Алтайского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Московской, Томской и Новосибирской областей. Еще в десяти регионах заявили о готовности поддержать идею, одобренную Минприроды и Минсельхозом страны.
По мнению экспертов, благодаря системному развитию отрасли возобновляемых природных ресурсов, через 78 лет можно получить до десяти процентов от существующего прироста ВВП.
Спрос на экологичную продукцию из дикорастущего сырья: рыжиков, груздей, ягод, кедровых орехов, меда, лекарственных растений стабильно высок во всем мире, сообщил «РГ» руководитель красноярского сообщества Юрий РУДАКОВ. Эта продукция с высокой добавленной стоимостью не только помогает пополнять местные бюджеты, но и становится ценным экспортным товаром. Черемшу, папоротник с удовольствием закупает Япония. Между тем на столе россиян эти чрезвычайно целебные растения, запасы которых поистине неисчислимы, представлены скудно.
И кроме того, этот бизнес реальная возможность занять людей, оставшихся без работы. Сам Рудаков на нескольких заготпунктах в разных районах края летом и осенью привлекает до 350 сборщиков ягодников, грибников. При умелой организации дела на «лесной» ниве в стране можно увеличить число рабочих мест в несколько сотен раз.
Прибыль под ногами
«В структуре российской экономики этот сегмент занимает пока доли процента, но с точки зрения возможностей для самозанятого населения содержит огромный потенциал», комментирует вицепрезидент «Опоры России» Владислав КОРОЧКИН. По его словам, особенно может стать палочкойвыручалочкой для регионов. «Маржа от реализации грибов в столичных магазинах очень велика», говорит Корочкин.
Это особенно важно в местах проживания малочисленных народов, веками занятых традиционным промыслом, делится профессор Сибирского федерального университета, доктор биологических наук Елена ИВАНОВА. Раньше в каждом селе были заготконторы. Почему бы не возродить их? Российские просторы усыпаны земляникой, клубникой. На севере запасы первоклассной голубики, черники, клюквы, брусники неисчислимы. При обилии собственных вкуснейших грибов мы продолжаем импортировать консервированные шампиньоны. Заготовку кедровых орехов только от Урала до Приморья можно в ближайшие годы увеличить с сегодняшних 30 до 150 тысяч тонн. А сколько у нас мяты, мелиссы, шалфея богатейшего эфирными маслами сырья, в котором так нуждается медицина, парфюмерная промышленность! Привлечем внимание к отрасли создадим сотни миницехов по переработке.
Впрочем, «дикие» урожаи штука цикличная. Чтобы в хороший год сделать большие запасы, оборотные средства нужны. Банки же на длинные кредиты раскошеливаются весьма неохотно. Хватает проблем и в сфере арендных отношений, и с регулированием налогового законодательства. Все эти вопросы теперь в Союзе будут решать сообща.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.