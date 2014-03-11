В Приморье объединяются заготовители и переработчики дикоросов

В прошлом году предприятию ПЗБ ничего не удалось заготовить. В 2012 г. и в 2013 г. урожая в Приморье на орех не было. В 2012 году выпущено более 100 тонн ядра, (пользовались урожаем 2011 г.), он практически весь ушел на экспорт; и в 2013 г., и в этом году производство простаивает. «Мы не рассчитывали на то, что урожая на орех не будет два года», ­ говорит директор предприятия Алексей КАРАСЕВ.