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В Приморье погодные условия определяет поле повышенного атмосферного давления

11 марта 2014, 13:15
Все идет своим чередом – календарное начало весны не дает гарантии на резкое улучшение погоды. Впрочем, ждать перемен осталось совсем недолго – уже к середине марта на большей части Дальнего Востока заметно повысится температурный фон и установится сухая солнечная погода.

Все идет своим чередом – календарное начало весны не дает гарантии на резкое улучшение погоды. Впрочем, ждать перемен осталось совсем недолго – уже к середине марта на большей части Дальнего Востока заметно повысится температурный фон и установится сухая солнечная погода. Как обычно, в Приморье на этой неделе погодные условия всецело определяет поле повышенного атмосферного давления, а в некоторых районах в начале недели ждут небольшой снег.

Возможны осадки на этой неделе и во ВЛАДИВОСТОКЕ – в среду и четверг ожидается небольшой снег. Дневная температура будет колебаться от минус 3 до плюс 1. После захода солнца воздух в столице Приморья все еще остывает до 5­7 градусов мороза. До конца недели температурный фон слегка повысится.

Не предвидится никаких осадков в ближайшие дни в ХАБАРОВСКЕ. В дневные часы температура в столице соседнего края подросла до 3­6 градусов мороза. По ночам же происходит похолодание до минус 8­13. К концу недели ожидается заметное повышение температуры.

Очень схожа погода и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Пока что днем температура не превышает 9­12 градусов мороза, всю неделю будет сухо и солнечно. В ночные часы в столице Амурской области происходит понижение температуры до минус 14­16. К субботе прогнозируется ощутимое потепление.

А вот в ЮЖНО­-САХАЛИНСКЕ снег ожидается со вторника по четверг включительно. При этом дневная температура не превысит 2­4 градусов мороза. Ночью же воздух в столице островной области становится прохладнее ­ до минус 6­9.

Морозно, солнечно и сухо в ближайшую семидневку будет в МАГАДАНЕ. Но дневная температура пока еще очень далека от весенней ­ 8­11 градусов мороза. Разумеется, в темное время суток здесь становится еще холоднее ­ до 12­15 ниже нуля.

Зато в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ­-КАМЧАТСКОМ даже ночью температура ниже 6­9 градусов мороза не опускается. Да и в дневные часы в столице Камчатского края довольно комфортно – до минус 3­5. Осадков на этой неделе в городе не будет.

По данным Интернета. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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