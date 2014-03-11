В Приморье погодные условия определяет поле повышенного атмосферного давления

Все идет своим чередом – календарное начало весны не дает гарантии на резкое улучшение погоды. Впрочем, ждать перемен осталось совсем недолго – уже к середине марта на большей части Дальнего Востока заметно повысится температурный фон и установится сухая солнечная погода. Как обычно, в Приморье на этой неделе погодные условия всецело определяет поле повышенного атмосферного давления, а в некоторых районах в начале недели ждут небольшой снег.