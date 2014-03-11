В Приморье погодные условия определяет поле повышенного атмосферного давления

Все идет своим чередом – календарное начало весны не дает гарантии на резкое улучшение погоды. Впрочем, ждать перемен осталось совсем недолго – уже к середине марта на большей части Дальнего Востока заметно повысится температурный фон и установится сухая солнечная погода. Как обычно, в Приморье на этой неделе погодные условия всецело определяет поле повышенного атмосферного давления, а в некоторых районах в начале недели ждут небольшой снег.
Возможны осадки на этой неделе и во ВЛАДИВОСТОКЕ – в среду и четверг ожидается небольшой снег. Дневная температура будет колебаться от минус 3 до плюс 1. После захода солнца воздух в столице Приморья все еще остывает до 57 градусов мороза. До конца недели температурный фон слегка повысится.
Не предвидится никаких осадков в ближайшие дни в ХАБАРОВСКЕ. В дневные часы температура в столице соседнего края подросла до 36 градусов мороза. По ночам же происходит похолодание до минус 813. К концу недели ожидается заметное повышение температуры.
Очень схожа погода и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Пока что днем температура не превышает 912 градусов мороза, всю неделю будет сухо и солнечно. В ночные часы в столице Амурской области происходит понижение температуры до минус 1416. К субботе прогнозируется ощутимое потепление.
А вот в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ снег ожидается со вторника по четверг включительно. При этом дневная температура не превысит 24 градусов мороза. Ночью же воздух в столице островной области становится прохладнее до минус 69.
Морозно, солнечно и сухо в ближайшую семидневку будет в МАГАДАНЕ. Но дневная температура пока еще очень далека от весенней 811 градусов мороза. Разумеется, в темное время суток здесь становится еще холоднее до 1215 ниже нуля.
Зато в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ даже ночью температура ниже 69 градусов мороза не опускается. Да и в дневные часы в столице Камчатского края довольно комфортно – до минус 35. Осадков на этой неделе в городе не будет.
По данным Интернета. Газета «Золотой Рог», Владивосток.