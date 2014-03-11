В Приморье рыбному порту приказано идти в Суходол

Создание специализированного рыбного порта в Приморском крае потребует ввода мощных холодильных мощностей Один из высокопоставленных чиновников администрации Приморского края сообщил журналистам, что один из рыбных портов во Владивостоке может сменить специализацию. В ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (Владрыбпорт) «Золотому Рогу» сообщили, что на данном этапе стивидор не имеет таких планов. Таким образом, речь может идти об ООО «Дальрыбпорт». Представитель администрации сообщил, что рыбный порт может перебазироваться в бухту Суходол, где власти Приморья планируют создать рыбоперерабатывающий кластер. Компания «Дальрыбпорт» была организована 1 июля 2005 года и объединила два незамерзающих специализированных рыбных порта с выходом на Транссибирскую железнодорожную магистраль: холодильник №2 ОАО «Владрыбпорт» и ОАО «Далькомхолод». ООО предоставляет транспортно­экспедиторские услуги по отправке свежемороженой рыбопродукции и других грузов железнодорожным транспортом. Ранее сообщалось, что администрация Приморского края и московский филиал Японского исследовательского института Номура (NomuraResearchInstitute, входит в NomuraGroup) 30 января заключили контракт на разработку концепции создаваемого в регионе рыбоперерабатывающего кластера. По словам директора Инвестиционного агентства Приморья Андрея АКСЕНОВА, приведенным в сообщении, реализация контракта рассчитана на 5 месяцев. Предполагается, что рыбопромышленный комплекс, который будет построен на юге края, включит в себя холодильные мощности, портовую и транспортную инфраструктуру и другие объекты, обеспечивающие полный цикл производства. В его состав также войдет торговый центр. «Создание в бухте Суходол специализированного рыбного порта потребует ввода мощных холодильных мощностей. Реализовать такой проект региональному инвестору в одиночку будет сложно. Скорее всего, власти Приморья попробуют привлечь в проект кого­нибудь из федералов, например группу «Русское море – Добыча», уже имеющую ряд рыболовецких активов на Дальнем Востоке», ­ считает один из участников рынка. Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.