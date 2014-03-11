Вертолеты Bell грозят намотать на винт бюджет Приморья

По словам представителя администрации, в 2013 году из краевого бюджета КГУП «Пластун-Авиа» были перечислены 153 млн руб., необходимые для приобретения двух вертолетов марки Bell и одного пассажирского самолета DHC-6 TwinOtter. Однако в прошлом году освоить эти средства не удалось. В 2014 году на приобретение авиатехники и лизинговые платежи из краевого бюджета дополнительно выделяют 390 млн руб. А общий объем средств, которые краевое предприятие «Пластун-Авиа» планирует направить на оказание услуг по лизингу двух вертолетов Bell 407GX, относящихся к нему запчастей и оборудования, составляет 645 млн рублей.