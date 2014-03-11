Во Владивостоке долгострой доделают под контролем властей

Как сообщили в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства, работы на этом объекте в 2013 году были приостановлены из­за финансовых трудностей компании­застройщика. Застройщик, ООО «Далта­Восток­1», намеревается завершить все работы уже во II квартале этого года.