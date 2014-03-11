Во Владивостоке открыты новые интересные вакансии с "белой" зарплатой

3. Руководитель центра обучения сомелье. Создание учебного центра с ведением тренингов по продукту и дегустаций; набор и обучение сомелье; формирование учебных программ; оформление учебного класса, организация тренингов, проверка знаний по продукту; оценка эффективности работы учебного центра; организация работы сомелье в винлабах – прописание и внедрение стандартов, контроль и оценка эффективности их работы; участие в выборе винного ассортимента, в т.ч. элитного; участие в переговорах с поставщиками. Требования: высшее образование; опыт работы категорийным менеджером по вину/закупщиком по вину; опыт в HORECA приветствуется; опыт проведения тренингов и дегустаций; опыт сомелье желателен. Преимущества: наличие дополнительных компенсаций - сотовая связь, ГСМ, ДМС.