Во Владивостоке проходит выставка "Обучение за рубежом 2014"

Напомним, с 11 до 23 марта подобные выставки пройдут и в других городах Сибири и Дальнего Востока: 13 марта — в Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском и Якутске, 15 марта — в Хабаровске. На 17 марта запланированы семинары-презентации в Томске и Магадане, 18 марта состоится выставка в Иркутске, 19 марта в Новосибирске, 20 марта в Улан-Удэ и 21 марта — в Барануле.