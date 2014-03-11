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Во Владивостоке проходит выставка "Обучение за рубежом 2014"

11 марта 2014, 16:45
Посетители могут принять участи в розыгрыше сертификата на бесплатную сдачу экзамена IELTS.

Владивостоке проходит 13-я образовательная выставка "Обучение за рубежом 2014". Здесь представлены языковые центры, школы, колледжи и университеты из Австралии, Новой Зеландии, США, Канады, Великобритании, Швейцарии, Германии, Испании и Сингапура.

Посетители выставки могут лично пообщаться с представителями учебных заведений, узнать о программах, условиях поступления, посетить семинары и пройти бесплатное тестирование на знание английского языка IELTS.

В этот раз организаторы выставки приготовили посетителям сюрприз - розыгрыш подарочного сертификата на бесплатную сдачу экзамена IELTS, который необходим для поступления на каждую из представленных на выставке образовательных программ.

Счастливый обладатель сертификата сможет воспользоваться им при регистрации на любую дату в течение года. Розыгрыш состоится в 18.00, перед закрытием выставки .

Выставка проходит по адресу: ул. Семеновская 29, Отель "Hyundai", 2 этаж. Вход свободный.

Напомним, с 11 до 23 марта подобные выставки пройдут и в других городах Сибири и Дальнего Востока: 13 марта — в Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском и Якутске, 15 марта — в Хабаровске. На 17 марта запланированы семинары-презентации в Томске и Магадане, 18 марта состоится выставка в Иркутске, 19 марта в Новосибирске, 20 марта в Улан-Удэ и 21 марта — в Барануле.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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