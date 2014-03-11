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Во Владивостоке рассказали, как сохранить энергию

11 марта 2014, 11:37
На прошлой неделе прошел семинар по вопросам политики энергосбережения, организованный при участии специалистов инжиниринговой компании "ВостокРефСервис".

На прошлой неделе прошел семинар по вопросам политики энергосбережения, организованный при участии специалистов инжиниринговой компании «ВостокРефСервис». Генеральный директор компании Дмитрий СИДОРЕНКО рассказал, почему в настоящее время все более широким становится применение тепловых насосов в системах отопления и охлаждения.

В ходе семинара он подробно остановился на преимуществах тепловых насосов. Их применение связано с низкими эксплуатационными расходами и отсутствием дорогостоящего планового техобслуживания. Также использование насосов гарантирует экологичность: в атмосферу не выбрасываются загрязненные вещества. Нет газоотводящей трубы, емкостей для хранения топлива и т. д. Еще одно преимущество ­ независимость от цен на энергоносители.

Юлия ХАМАГАНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Строительство#Владивосток#Бизнес
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