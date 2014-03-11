Во Владивостоке рассказали, как сохранить энергию

В ходе семинара он подробно остановился на преимуществах тепловых насосов. Их применение связано с низкими эксплуатационными расходами и отсутствием дорогостоящего планового техобслуживания. Также использование насосов гарантирует экологичность: в атмосферу не выбрасываются загрязненные вещества. Нет газоотводящей трубы, емкостей для хранения топлива и т. д. Еще одно преимущество ­ независимость от цен на энергоносители.