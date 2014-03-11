Во Владивостоке рассказали, как сохранить энергию

На прошлой неделе прошел семинар по вопросам политики энергосбережения, организованный при участии специалистов инжиниринговой компании «ВостокРефСервис». Генеральный директор компании Дмитрий СИДОРЕНКО рассказал, почему в настоящее время все более широким становится применение тепловых насосов в системах отопления и охлаждения.
В ходе семинара он подробно остановился на преимуществах тепловых насосов. Их применение связано с низкими эксплуатационными расходами и отсутствием дорогостоящего планового техобслуживания. Также использование насосов гарантирует экологичность: в атмосферу не выбрасываются загрязненные вещества. Нет газоотводящей трубы, емкостей для хранения топлива и т. д. Еще одно преимущество независимость от цен на энергоносители.
Юлия ХАМАГАНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.