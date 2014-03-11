Во Владивостоке специалисты индустрии красоты соберутся на форум

Кроме этого, в рамках форума запланирован целый ряд самых разных мероприятий. Так, приглашенный российский эксперт Максим СЕРГЕЕВ в ходе семинаров научит руководителей салонов красоты самостоятельно, четко, последовательно, и главное, надежно и эффективно формировать и реализовывать на практике кадровую тактику и стратегию, а также расскажет о том, как внедрять цифровые показатели деятельности специалиста и поставить парикмахеру (косметологу, администратору) единую оценку.