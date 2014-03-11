Во Владивостоке специалисты индустрии красоты соберутся на форум

С 14 по 21 марта во Владивостоке пройдет одно из самых знаковых событий индустрии красоты - III Дальневосточный Beauty-Форум. На него соберутся владельцы, руководители, управляющие, менеджеры и администраторы дальневосточных салонов красоты. В рамках форума пройдут мастер-классы, семинары, тренинги, дискуссии. Организатором мероприятия выступает Дальневосточная сеть кадровых агентств и Учебный центр «Успех».
Главным событием Вeauty-Форума, безусловно, станет конференция «Индустрия красоты: опыт и перспективы», которая пройдет во Владивостоке в отеле «Хендэ» 18 марта в третий раз и поднимет вопросы состояния отрасли и развития «красивого бизнеса» в регионе. В программе конференции доклады экспертов, вопросы докладчикам, живые дискуссии и общение профессионалов.
Кроме этого, в рамках форума запланирован целый ряд самых разных мероприятий. Так, приглашенный российский эксперт Максим СЕРГЕЕВ в ходе семинаров научит руководителей салонов красоты самостоятельно, четко, последовательно, и главное, надежно и эффективно формировать и реализовывать на практике кадровую тактику и стратегию, а также расскажет о том, как внедрять цифровые показатели деятельности специалиста и поставить парикмахеру (косметологу, администратору) единую оценку.
С новыми модными тенденциями дальневосточных парикмахеров познакомит топ-стилист из Москвы Сергей ВАКАРЧУК. Аналитик индустрии красоты, эксперт по законодательству, регулирующему процессы в бьюти-индустрии, признанный эксперт в вопросах нормативных требований к предприятиям индустрии красоты и здоровья Елена МОСКВИЧЕВА расскажет об основах безопасности для косметолога, а также о новых требованиях к организации косметологических услуг.
Впервые на Дальнем Востоке в рамках Вeauty-Форума состоится Открытый чемпионат Дальнего Востока по моделированию и дизайну ногтей, на который соберутся специалисты по маникюру и нейл-дизайну.
По вопросам участия в форуме обращайтесь к организатору: Дальневосточная сеть кадровых агентств и Учебный центр «Успех», ул.Русская, 65, офис 201, телефоны: 8-914-707-99-14, 8(423) 234-60-21, 8(423) 234-57-55.
Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.