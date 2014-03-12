Госдумой готовится запрет на сдачу жилья в аренду

В Государственную думу РФ внесен проект закона № 461001-6, который запрещает сдавать в аренду жилые помещения в многоквартирных домах. В 17-ю статью Жилищного кодекса РФ предлагается внести следующие изменения: "Не допускается предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению граждан в жилых помещениях многоквартирных домов", сообщает портал RBC.
Законопроект внесен на рассмотрение в Комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Закон уже прозвали "Привет крымчанам", поскольку он лишит жителей традиционного заработка, если регион присоединится к России. Во время курортного сезона владельцы жилья в Крыму сдают его туристам.
ZRPRESS.RU, Владивосток.