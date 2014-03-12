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Студенты смогут принять участие в строительстве космодрома "Восточный"

12 марта 2014, 11:05
Начался набор в студенческие отряды для работы на космодроме в период летних каникул.

Строительство объектов космодрома «Восточный» - важнейшая стройка страны – остро нуждается в кадрах. Требуются представители многих строительных профессий: штукатуры-маляры, бетонщики, плотники, каменщики, стропальщики, арматурщики, электросварщики и электромонтажники. Как сообщает пресс-служба ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой при Спецстрое России", внести свою лепту в «стройку века» могут и студенты. Почти три года сотрудничает Дальспецстрой с молодежной общественной организацией «Амурский региональный студенческий отряд». Такая интенсивная работа дает свои плоды - количество ребят, выразивших желание принять участие в главной стройке страны, - растет год от года. Если в 2012 году отряд состоял из 50 студентов-амурчан, то в 2013 году на стройку приехало уже 132 студента из учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Хабаровска и Амурской области. В этом году Спецстрой России готовится принять 515 человек со всей страны. В Амурской области сформирован региональный штаб по координации и развитию студенческих отрядов, который занимается привлечением студентов к строительству космодрома. В учебных заведениях Благовещенска уже прошли мобилизационные мероприятия. На объектах строительства космодрома «Восточный» молодые люди будут работать плотниками, бетонщиками, арматурщиками, дорожными рабочими, разнорабочими, а девушки, в основном, – штукатурами-малярами. Ребят расселят в вахтовые городки, расположенные в непосредственной близости от строительных площадок.

Условия работы будут такими же, как и у остальных рабочих: полноценное трехразовое питание, проживание в комфортных бытовых вагончиках либо в модульных блоках. Для комфорта строителей на территории каждого городка имеются медицинские пункты, столовые, бани, прачечные, магазины и спортивные площадки.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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