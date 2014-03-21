Владивостокский гидрометеорологический колледж набирает абитуриентов

Владивостокский гидрометеорологический колледж готов к приему на дневное и заочное отделение по специальностям: Метеорология: дневное отделение на базе обучения 9, 11 кл. (бесплатно); заочное отделение (частично дистанционно) на базе обучения 9, 11 кл. (договор, бюджет) Радиотехнические информационные системы: дневное отделение на базе обучения 9, 11 кл. (бесплатно); на базе обучения 9, 11 кл. (договор, бюджет) Компьютерные сети: дневное отделение на базе обучения 9, 11 кл. (договор). Право и организация социального обеспечения: заочное отделение (частично дистанционно) на базе обучения 9, 11 кл. (договор) Pациональное использование природно-хозяйственных комплексов: дневное отделение на базе обучения 9, 11 кл. (бесплатно) Садово-парковое и ландшафтное строительство: заочное отделение (частично дистанционно) на базе обучения 9, 11 кл. (договор) Земельно-имущественные отношения: дневное отделение на базе обучения 9, 11 кл. (договор); заочное отделение (частично дистанционно) на базе обучения 9, 11 кл. (договор) Экономика и бухгалтерский учет: заочное отделение (частично дистанционно) на базе обучения 9, 11 кл. (договор) ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 1. Заявление о приеме на имя директора колледжа 2. Паспорт и его копия 3. Документ об образовании и его копия 4. Свидетельство ГИА (на базе 9 классов) 5. Свидетельство ЕГЭ (на базе 11 классов) 6. Шесть фотографий (3x4) 7. Копия страхового свидетельства (пластиковая карточка) 8. Медицинская справка 9. Копия трудовой книжки и свидетельства о браке (для заочного отделения) ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: Дневное отделение - с 1 июня 2014 г. Заочное отделение - в течение года Наш адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 13 Телефоны: 2-45-93-54 - дневное отделение 2-45-93-26 - заочное отделение 2-56-63-54 Email: [email protected], [email protected] www.vgmt.org Лицензия - Серия 25ЛО1 № 0000084 от 04.09.2012 г. Свидетельство о Государственной аккредитации - № 76 от 10.06.2013 г. Реклама. ZRPRESS.Ru, Владивосток