Банки предлагают перевести клиентов на китайский "пластик"

СUP - единственная национальная платежная система Китая. Она основана в 2002 году при поддержке Центрального банка КНР. Компания China UnionPay объединяет около 300 кредитных организаций в Китае и за его пределами. Банковские карты China UnionPay вышли на российский рынок в 2007 году. В России их держатели могут получать наличные денежные средства в банкоматах, а также оплачивать товары и услуги. Карты CUP в России обслуживают ВТБ, Газпромбанк, Интерпрогрессбанк, Юниаструм Банк, банк «Восточный экспресс», Банк Москвы и другие кредитные организации. При желании получить рублевую карту «Unionpay - Золотая корона» можно в Дальневосточном или Иркутском филиале МТС Банка. В настоящее время в мире в обращении находится более 2,7 млрд банковских карт CUP, которые принимаются в 141 стране мира, включая Россию.