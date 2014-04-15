БИТП - индивидуальный подход к системе отопления

Стандартные БИТП: напольного исполнения LogoPres Реконструкции в сфере ЖКХ - актуальный вопрос, который регулярно рассматривается на высшем уровне власти. Технический прогресс в сфере отопления давно шагнул вперед, и использование ЦТП год от года становится все более неактуальным.
Судите сами, в процессе подачи горячей воды от ТЭЦ до жилых зданий теряется до 27% воды и не менее 15% тепла. Построенные в середине прошлого века коммуникации давно устарели, и их износ на сегодняшний день составляет 60%! Это означает, что повышаются риски аварийных ситуаций, а также расходы на ремонт и поддержание работоспособности теплосетей.
Для решения существующих проблем и для сокращения теплопотерь предлагается уйти от использования центральных тепловых пунктов и применять ИТП.
Стандартные БИТП: настенного исполнения LogoPres
Следуя по пути энергоэффективности, Торговый Дом «Аквадом» использует в проектировании и монтаже современные решения - тепловые пункты блочного исполнения торговой марки «Майбес» (Германия). Оборудование поставляется в полной заводской готовности с разделением по функциональным модулям. Тепловые пункты оснащены всеми необходимыми устройствами учета, регулирования и безопасности. В качестве комплектующих применяется современное оборудование от ведущих европейских производителей.
Модульное оборудование полностью соответствует нормам российского законодательства и европейским стандартам. Продукция изготавливается на заводе в Европе. При нем же существует специальный отдел контроля качества. На все комплектующие, а также на сварочные и опрессовочные работы предоставляются соответствующие сертификаты.
Специалисты ТД «Аквадом» совместно с конструкторским отделом «Майбес» помогут рассчитать и изготовить тепловой пункт любых размеров и конфигураций под конкретные условия заказчика. Оборудование делится на блоки, чтобы его легко можно было пронести через монтажные проемы.
Тепловые пункты торговой марки «Майбес» применяются для подключения зданий и сооружений к тепловой сети или к котельным. Они устанавливаются при строительстве новых или реконструкции существующих зданий. Тепловые пункты включают в себя оборудование для обеспечения учета, поддержания и регулирования параметров теплоносителя в системах отопления, вентиляции и ГВС. Они имеют следующие конфигурации:
- стандартные БИТП: настенного исполнения LogoPres, напольного исполнения LogoMax;
- БИТП по опросному листу (изготавливаются под индивидуальные требования заказчика).
Торговый Дом «Аквадом» для оптимизации стоимости тепловых пунктов предлагает разделение на две группы: Basic и Profi, что делает оборудование более доступным для различных сегментов клиентов. В обеих линейках применяются только высококачественные материалы. Уменьшение стоимости происходит не за счет изменения комплектующих и гидравлической схемы, а за счет упрощения самой конструкции и соответствующего снижения затрат на изготовление БИТП на заводе. Таким образом, БИТП линейки Basic сохраняет все преимущественные качества, а также высокую степень надежности и безаварийного срока работы, но становится более доступным, что делает стоимость проекта с таким оборудованием более привлекательной. Примеры реализованных объектов можно встретить во многих регионах РФ, СНГ и Европы.
Торговый Дом «Аквадом», являясь представителем ТМ «Майбес» на Дальнем Востоке, предлагает полный спектр услуг по расчету, подбору, изготовлению и монтажу тепловых пунктов.
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