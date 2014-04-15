БИТП - индивидуальный подход к системе отопления

Торговый Дом «Аквадом» для оптимизации стоимости тепловых пунктов предлагает разделение на две группы: Basic и Profi, что делает оборудование более доступным для различных сегментов клиентов. В обеих линейках применяются только высококачественные материалы. Уменьшение стоимости происходит не за счет изменения комплектующих и гидравлической схемы, а за счет упрощения самой конструкции и соответствующего снижения затрат на изготовление БИТП на заводе. Таким образом, БИТП линейки Basic сохраняет все преимущественные качества, а также высокую степень надежности и безаварийного срока работы, но становится более доступным, что делает стоимость проекта с таким оборудованием более привлекательной. Примеры реализованных объектов можно встретить во многих регионах РФ, СНГ и Европы.