ДФО предложено сделать одной большой зоной

В ходе обсуждения закона было решено внести некоторые поправки. В документе есть главы, связанные с развитием особых экономических зон. Как известно, в правительство уже внесены значительные изменения в этой области, кроме того существует закон об особых экономических зонах – поэтому парламентарии сочли лишним детально расписывать его в законе о развитии Дальнего Востока, посчитав необходимым отразить в документе лишь основные моменты. Такие же замечания касаются упоминания государственно-частного партнерства – в настоящее время на рассмотрение в Госдуму внесен закон о ГЧП, поэтому можно не перегружать обсуждаемый документ, полагают представители ассоциации. Пройдя фильтр обсуждения с парламентариями регионов, вариант законопроекта о развитии дальневосточных и байкальских территорий будет представлен президенту РФ до конца апреля.