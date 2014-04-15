ГК RDS по силам самые смелые проекты

Строительная отрасль Приморья напрямую влияет на рост экономики края, ведь именно промышленные здания являются основным элементом любой производственной инфраструктуры. Поэтому первостепенная роль в ГК RDS отводится работе по возведению и реконструкции объектов промышленного назначения. Строительство завода по производству электротехнического оборудования «Хендэ Электросистемы» является одним из таких ярких примеров. На воплощение столь значимого объекта у Группы компаний ушло меньше года. 450 рабочих в две смены возводили здания, соблюдая при этом самые строгие международные стандарты качества и безопасности. Не менее значимым является и проект по строительству газовой котельной для Арсеньевской авиационной компании «Прогресс». Уникальный проект был реализован за полтора года. При возведении сложного высокотехнологичного комплекса использовалось современное оборудование ведущих зарубежных и российских производителей. Газовая котельная стала наиболее экономически выгодной и экологически чистой системой обеспечения теплом и горячей водой производственных и жилых объектов.