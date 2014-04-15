ГК RDS по силам самые смелые проекты

Представляем финалиста Бизнес-Премии Приморского края-2013 в номинации "Компания года" Невозможно представить себе строительный рынок Владивостока и Приморского края без одного из крупнейших отраслевых предприятий в этой сфере - Группы компаний RDS. Более 10 лет производственно-строительное объединение трудится на благо приморцев, воплощая в жизнь масштабные строительные проекты.
Сегодня Группа компаний зарекомендовала себя на рынке как серьезный и надежный партнер. В состав ГК RDS входит ряд специализированных предприятий, выполняющих функции технического заказчика, генерального подрядчика, проектировщика, а также собственные строительные управления. Среди таких подразделений и крупное управление механизации, в активе которого более 350 единиц различной дорожной, строительной техники и автотранспорта. Но все же главная ценность любой организации - это люди. Сегодня в Группе компаний трудится более 2 тыс. квалифицированных специалистов разного уровня и профиля, нацеленных на достижение общих результатов. Все это позволяет RDS качественно и в срок выполнять весь комплекс услуг в сфере промышленного, гражданского, транспортного и гидротехнического строительства.
Строительная отрасль Приморья напрямую влияет на рост экономики края, ведь именно промышленные здания являются основным элементом любой производственной инфраструктуры. Поэтому первостепенная роль в ГК RDS отводится работе по возведению и реконструкции объектов промышленного назначения. Строительство завода по производству электротехнического оборудования «Хендэ Электросистемы» является одним из таких ярких примеров. На воплощение столь значимого объекта у Группы компаний ушло меньше года. 450 рабочих в две смены возводили здания, соблюдая при этом самые строгие международные стандарты качества и безопасности. Не менее значимым является и проект по строительству газовой котельной для Арсеньевской авиационной компании «Прогресс». Уникальный проект был реализован за полтора года. При возведении сложного высокотехнологичного комплекса использовалось современное оборудование ведущих зарубежных и российских производителей. Газовая котельная стала наиболее экономически выгодной и экологически чистой системой обеспечения теплом и горячей водой производственных и жилых объектов.
Развитая дорожная сеть способствует росту экономических показателей в любом регионе. Поэтому дорожное строительство всегда являлось одной из важных задач в Группе компаний. Так, в рамках подготовки к саммиту АТЭС ГК RDS принимала участие в строительстве новой подъездной автомобильной дороги к международному терминалу аэропорта Кневичи. Современная дорога соединила международный пассажирский терминал аэропорта с автомобильной трассой «Владивосток - Находка - порт Восточный». В конце прошлого года дорожно-строительным управлением Группы компаний были окончены работы по возведению пяти мостов и четырех свайно-щитовых труб на участке дороги «Уссурийск - Пограничный - Госграница» 51 км - 72 км. Обновленная дорога значительно улучшила транспортную систему края, ведь данная трасса является основной транспортной артерией грузовых перевозок и туристического маршрута.
Немаловажная часть проектов компании приходится на гидротехническое строительство. В частности, Группой компаний были проведены масштабные работы по осушению и реконструкции Сухого дока в порту Восточном, возведены очистные сооружения Южного и Центрального планировочных районов, а также канализационно-насосные станции. Специалисты принимали участие и в строительстве низководной эстакады на автодороге «п-ов Де-Фриз - Седанка - б. Патрокл». А в октябре 2013 года в рамках проекта «3-я очередь углепогрузочного комплекса в порту Восточный» Группа компаний приступила к строительству причала № 51а. Окончание работ запланировано на 30 июня 2014 года. Таким образом, благодаря расширению действующих мощностей по перевалке угля грузооборот в порту значительно возрастет.
Особое место в портфеле проектов ГК RDS занимает гражданское строительство. Так, благодаря усилиям специалистов всего за несколько месяцев на территории бывшего 178 судоремонтного завода появилась набережная Цесаревича, которая стала визитной карточкой города, а также площадкой для проведения мероприятий саммита АТЭС. А в конце 2013 года специалистами Группы компаний был завершен первый этап строительства Краевой психиатрической больницы, где ГК RDS выступила генеральным подрядчиком. За семь месяцев интенсивных работ были возведены здания трех лечебных корпусов, а также выполнено устройство каркаса и наружных стен четвертого корпуса.
За годы профессиональной деятельности компанией реализовано более 100 проектов по строительству и реконструкции объектов в различных отраслевых сегментах. И сегодня, когда количество строящихся и сдающихся объектов стремительно растет, Группа компаний RDS старается внести посильный вклад в формирование инфраструктурной основы для долгосрочного развития нашего региона.
Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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