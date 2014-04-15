КБ "Восточный" представил "ЖКХ бонус"

Часть коммунальных платежей заемщика «Восточный экспресс банк» будет вносить из собственных средств. Размер такой субсидии банка составляет 4% от оборотов по счету клиента. Например, при использовании 30 тыс. рублей, банк внесет за клиента 1200 рублей. Чем больше операций в течение месяца совершает клиент, тем больше бонус. Банк может компенсировать до 100% коммунальных платежей клиента.