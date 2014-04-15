Козерогам лучше не бодаться с крупными проектами

Скорпион. У Скорпионов эта неделя может пройти в напряженных трудах. Возможно, у вас накопится много дел, причем как на работе, так и дома. Старайтесь равномерно распределять физические нагрузки и делать паузы для отдыха. В противном случае ваше состояние здоровья может ухудшиться. Сейчас очень важно планировать свои дела, жить по режиму.