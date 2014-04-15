Козерогам лучше не бодаться с крупными проектами

Гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля
Овен. Овнам на этой неделе, возможно, придется столкнуться с серьезными разногласиями в деловом партнерстве. Переговорный процесс может сорваться из-за неуступчивости сторон и попыток решить вопрос силовым давлением. Дипломатичность и такт сейчас особенно важны при обслуживании клиентов.
Телец. Тельцы на этой неделе могут почувствовать трудности при реализации своих намерений. Возможно, это тайные недоброжелатели попытаются чинить вам препятствия. Старайтесь не ввязываться в выяснения отношений в трудовом коллективе, остерегайтесь интриг, слухов и сплетен.
Близнецы. Близнецам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на тех делах, для выполнения которых у вас есть все необходимые навыки. Традиционные методы работы в этот период окажутся наиболее эффективными. Воздержитесь от финансовых спекуляций и рекламных кампаний. Это не лучшее время для работы в составе коллектива, группы единомышленников.
Рак. У многих Раков на этой неделе возрастет нагрузка на работе. Особенно это относится к тем, кто занимает руководящие должности или работает в непосредственном контакте с начальством. Возможны конфликтные ситуации, когда вам потребуется занять принципиальную позицию и начать отстаивать свои интересы.
Лев. Львам в эти дни рекомендуется упорядочить свои деловые контакты. Старайтесь проявлять больше дипломатичности и такта при общении с клиентами. Не следует раздавать обещания направо и налево, а также доверять обещаниям других людей. Цена слов на этой неделе невелика.
Дева. Девы на этой неделе могут столкнуться с финансовыми трудностями. Возможен рост расходов, в том числе незапланированных. В каких-то случаях необходимо переходить на режим жесткой экономии. Оформлять кредит в этот период не рекомендуется, постарайтесь обойтись имеющимися средствами.
Весы. Весы склонны находить компромиссные решения, однако на этой неделе, возможно, придется действовать в условиях жесткого противостояния. В эти дни лучше не вести важных переговоров, поскольку ни вы, ни потенциальные клиенты и партнеры не будут настроены на поиск компромиссов.
Скорпион. У Скорпионов эта неделя может пройти в напряженных трудах. Возможно, у вас накопится много дел, причем как на работе, так и дома. Старайтесь равномерно распределять физические нагрузки и делать паузы для отдыха. В противном случае ваше состояние здоровья может ухудшиться. Сейчас очень важно планировать свои дела, жить по режиму.
Стрелец. Не лучшее время для Стрельцов, занимающихся рекламными мероприятиями и сетевым маркетингом. Попытки как-то усовершенствовать методы работы могут потерпеть фиаско и лишь нарушить ритм вашей деятельности. Желательно заниматься теми проектами, для выполнения которых у вас есть все необходимые навыки.
Козерог. Козерогам на эту неделю лучше не планировать завершение работ над крупными проектами. Особенно это относится к тем, кто работает в сфере недвижимости, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Отношения с вышестоящим руководством могут быть напряженными.
Водолей. Водолеям на этой неделе потребуется быстро ориентироваться в поступающей информации для того, чтобы не допустить принятия ошибочных решений. Воздержитесь от новых знакомств. Существующие деловые связи могут претерпеть проверку на прочность, поскольку в этот период договоренности будут часто нарушаться.
Рыбы. Уровень доходов Рыб на этой неделе может оказаться существенно ниже ожидаемого. Кроме того, может возникнуть необходимость в тех или иных срочных расходах, что нарушит стабильность вашего бюджета. Воздержитесь от старта новых деловых инициатив, поскольку вы рискуете потратить деньги на бесперспективные проекты.
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