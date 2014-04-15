Министр МЧС России поставил Приморье в пример другим регионам

Напомним, во время ливневых осадков в июле прошлого года в зону ЧС попали 17 муниципальных образований края. Почти 10 тысяч приморцев, у которых затопило приусадебные, садовые, огородные земельные участки, получили по 10 тысяч рублей, а те, у кого кроме огородов оказались подтопленными и жилые дома, получили разовую помощь в 25 тысяч рублей.