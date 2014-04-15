Муниципалитетам Приморья упростили процесс получения земельных субсидий

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 14 апреля подписал распоряжение о софинансировании инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей. Об этом глава региона заявил журналистам по итогам совещания по обеспечению землей многодетных семей. По словам губернатора, средства будут распределяться согласно нормативам.
«Мы максимально упростили процедуру получения субсидии муниципалитетами. Теперь, как только муниципалитет выделил землю многодетной семье, он автоматически получает право на субсидию из краевого бюджета на подведение инженерной инфраструктуры», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Также глава региона акцентировал, что подведение инфраструктуры и обеспечение подъездных путей – задача муниципалитетов. «Но у нас общая ответственность перед гражданами, поэтому мы большую часть расходов берем на себя. Создание инженерной инфраструктуры будет финансироваться наполовину за счет местного и краевого бюджетов. Дороги на 70 процентов финансирует край, 30 – муниципалитеты», - отметил губернатор Приморья.
По мнению заместителя полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Андрея Мотовилова, в регионе проведена серьезная работа по обеспечению землей многодетных семей. «Работа проведена большая, ее необходимо продолжать и принимать дополнительные меры. В частности дополнительные решения будут приняты по Владивостоку», - отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО.
Губернатор Приморья пояснил, что дополнительная помощь будет оказана Владивостоку в части оформления федеральной собственности в муниципальную в районе улицы Артековской.
ZRPRESS.RU, Владивосток.