Муниципалитетам Приморья упростили процесс получения земельных субсидий

Также глава региона акцентировал, что подведение инфраструктуры и обеспечение подъездных путей – задача муниципалитетов. «Но у нас общая ответственность перед гражданами, поэтому мы большую часть расходов берем на себя. Создание инженерной инфраструктуры будет финансироваться наполовину за счет местного и краевого бюджетов. Дороги на 70 процентов финансирует край, 30 – муниципалитеты», - отметил губернатор Приморья.