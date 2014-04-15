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На Камчатке Спецстрой России строит безбарьерную среду

15 апреля 2014, 12:22
Спецстрой России строит безбарьерную среду на Камчатке

Спецстрой России возводит жилые дома с квартирами для маломобильных групп населения в Петропаловске-Камчатском. Главное управление Спецстроя России по территории Дальневосточного федерального округа ведет вторую очередь застройки жилого микрорайона в районе Северо-Восточного шоссе Петропавловска-Камчатского. В настоящее время возводится 12 пяти- и девятиэтажных монолитных жилых домов, в двух из которых на первых этажах расположены квартиры для лиц с ограниченными возможностями. В этих зданиях созданы особые условия для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения. Двойные пандусы, предназначенные для передвижения в креслах-колясках, оснащены с обеих сторон парными поручнями. Конструктивные особенности лестничных поручней и ограждений позволяют исключить возможность получения травм. Размер и планировка квартир на первых этажах домов, предназначенных для маломобильных групп населения, соответствует нормативам СНиП: в них увеличена ширина лоджий, внутриквартирных коридоров, а также дверных и оконных проемов, отсутствуют пороги и перепады высот пола. Спецстроем России предприняты все необходимые меры для того, чтобы проживание в микрорайоне было комфортным для всех категорий граждан. Проект дорог и тротуаров разрабатывался с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями: уклоны проездов, площадок, пешеходных дорожек, бордюров и тротуаров разработаны в соответствии со строительными нормативами и правилами доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения, открытые лестницы дублируются дополнительными безбарьерными путями. Сейчас в большинстве строящихся домов в районе Северо-Восточного шоссе ведутся внутренние отделочные работы. Сдача в эксплуатацию запланирована на конец текущего года. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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