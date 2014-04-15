На крупнейшем на Дальнем Востоке контейнерном терминале ВСК полностью отсутствует текучка кадров

Global Ports Investments PLC - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке. Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков. Global Ports осуществляет управление пятью контейнерными терминалами в России («Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал», «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик» в Санкт-Петербурге и Усть-Лужском портовом кластере, «Восточная Стивидорная Компания» в порту Восточном) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминал «Мулти-Линк Хельсинки» и терминал «Мулти-Линк Котка»). Группа Global Ports также владеет 75% в логистическом парке «Янино» и 100% в тыловом терминале «Логистика-Терминал», которые расположены под Санкт-Петербургом, и 50% в крупном нефтепродуктовом терминале AS Vopak E.O.S., расположенном в Эстонии. Основными акционерами Global Ports являются компания Transportation Investments Holding Limited (осуществляющая деятельность под брендом «Н-Транс»), одна из крупнейших частных транспортных и инфраструктурных групп в России (30,75%), и APM Terminals.