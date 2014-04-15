Находка поддержала проект ВНХК

«Обсуждение данного вопроса - своего рода депутатский тест на государственную грамотность, - заявил заместитель председателя Думы Находкинского городского округа (НГО), депутат от КПРФ Леонид ЗЕЛЕНОВ. - Наш регион должен играть ключевую роль в экспорте углеводородного сырья в страны АТР. Кроме того, в последние годы Находка потеряла порядка 20 тыс. рабочих мест, сократилась численность населения. Поэтому приход такого гиганта - это благо для территории. Разумеется, мы совместно с контролирующими органами должны создать наблюдательный совет и следить за ходом проекта. Но я глубоко убежден, что при современных технологиях мы можем обезопасить себя от экологических рисков. Я за то, чтобы завод был, фракция коммунистов поддерживает этот проект».