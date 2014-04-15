Преступников в Приморье помогут ловить "умные" видеокамеры

«В дополнение к существующей системе мы добавим еще 329 камер. Проект по внедрению и развитию в городе системы видеонаблюдения по целям и задачам соответствует мировому опыту в данной сфере», - отметил Дмитрий Леонов. Монтаж камер будет производиться с июля текущего года до июня 2015 года.