"Ростелеком": больше ответственности

Представляем финалиста Бизнес-Премии Приморского края-2013 в номинации "Социально-ответственный бизнес" Залогом успеха любого бизнеса является стремление внести весомый вклад в развитие общества и улучшение качества жизни в регионе. Сочетая интересы своего бизнеса и развитие некоммерческих проектов, компании добиваются большего.
«Ростелеком» создает больше возможностей для людей - как через свои услуги, так и через реализацию проектов и инициатив, затрагивающих важные для общества темы. Телекоммуникации способны изменять и улучшать жизнь людей, и именно к этому стремится «Ростелеком» в отношениях со всеми, кто соприкасается с деятельностью компании.
Ответственный подход к бизнесу в понимании «Ростелекома» - это открытость и честность перед клиентами, партнерами и инвесторами, активная благотворительная и волонтерская деятельность, построение позитивных и взаимовыгодных отношений между компанией и ее сотрудниками. Это забота о будущем общества, которая проявляется во всем, что делает компания.
Социальную функцию компании можно разделить на два направления. Первое - это реализация масштабных инфраструктурных проектов, которые стимулируют развитие экономики, создают новые рабочие места, формируют среду для развития местных сообществ и делают жизнь каждого из нас более комфортной. В 2013 году реализован ряд проектов по модернизации сетей связи на территории Дальневосточного региона. Одним из крупнейших проектов того года стал ввод в эксплуатацию магистральной ВОЛС до Якутска по соглашению о взаимном предоставлении инфраструктуры с ОАО «ФСК ЕЭС». Такие проекты позволяют жителям региона получить качественный доступ ко всему спектру телекоммуникационных услуг.
Осенью 2013 года «Ростелеком» обеспечил стабильную работу сетей связи в зоне чрезвычайной ситуации на Дальнем Востоке. Паводок затронул Амурскую и Еврейскую автономную области, Хабаровский и Приморский края. Работа строилась на опережение негативного развития ситуации, и делалось все возможное для обеспечения бесперебойной работы услуг связи органов власти, службы МЧС и жителей пострадавших районов в условиях мощнейшего наводнения.
Другое направление работы - благотворительность и социальные проекты. Ежегодно «Ростелеком» реализует программы и мероприятия в разных сферах жизни общества: спорт, образование, культура и поддержка молодежи.
В 2009 году «Ростелеком» стал Генеральным партнером XXII Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи в категории «Телекоммуникации». Помимо строительства телеком-инфраструктуры для проведения игр, компания поддерживает спортивные, образовательные и культурные мероприятия, которые призывают молодое поколение к здоровому образу жизни, а маленьким участникам дают возможность почувствовать вкус победы.
В 2013 году на Сахалине совместно с Федерацией фигурного катания России запустили уникальный проект «Звездная дорожка», в рамках которого звезды большого спорта делятся своими профессиональными секретами с начинающими фигуристами.
Также компания ведет большую благотворительную работу с подшефными детскими домами и школами по всему Дальнему Востоку.
Отдавая дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, «Ростелеком» на протяжении нескольких лет оказывает помощь региональным объединениям ветеранов. Ежегодно накануне Дня Победы проводятся мероприятия с участием ветеранов ВОВ и тыла. Кроме того, в праздничные дни ветеранам предоставляется возможность бесплатно совершать междугородние и международные звонки, а также отправлять телеграммы не только по России, но и в страны СНГ и Балтии.
Развиваться в отрыве от общества невозможно. Именно поэтому «Ростелеком» проводит свои социальные программы. Компания реализует проекты исходя из общественных интересов, для достижения более высоких результатов в работе на благо компании и каждого жителя.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края. Все подробности читайте на сайте премии DV-rating.ru. ГОЛОСУЙТЕ!