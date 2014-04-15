"Ростелеком": больше ответственности

Социальную функцию компании можно разделить на два направления. Первое - это реализация масштабных инфраструктурных проектов, которые стимулируют развитие экономики, создают новые рабочие места, формируют среду для развития местных сообществ и делают жизнь каждого из нас более комфортной. В 2013 году реализован ряд проектов по модернизации сетей связи на территории Дальневосточного региона. Одним из крупнейших проектов того года стал ввод в эксплуатацию магистральной ВОЛС до Якутска по соглашению о взаимном предоставлении инфраструктуры с ОАО «ФСК ЕЭС». Такие проекты позволяют жителям региона получить качественный доступ ко всему спектру телекоммуникационных услуг.