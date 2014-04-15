СП Tele2 Russia и ОАО "Ростелеком" хочет потеснить участников "большой тройки"

«Мы не ожидаем, что создание четвертого оператора приведет к заметному изменению рынка связи. МТС уже конкурирует как с Tele2, так и с «Ростелекомом» в разных регионах России, и объединение активов может привести только к снижению конкуренции. Кроме того, в регионах Tele2 и «Ростелекому» будет необходимо объединить сети, а это долгий и сложный процесс. Для быстрого развития сетей также необходима слаженная работа команды, а за короткое время сделать команду просто из собранных на рынке профессионалов - крайне сложная задача. Мы не ожидаем существенного демпинга: СП не может долго работать в убыток для акционеров и демонстрировать отрицательную операционную прибыль из-за того, что выручка не будет покрывать расходов на интерконнект», - заявляет Анна ЛЫСЕНКО, пресс-секретарь МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири.