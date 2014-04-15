Спецморнефтепорт "Козьмино": Взгляд с социальной стороны

Так называемый «социальный пакет» тоже очень важен и детально оценивается при устройстве на работу. Адресные компенсации и льготы работникам, средства на оздоровление членов коллектива, дополнительное медицинское страхование, на организацию корпоративных мероприятий ежегодно составляют расходы на реализацию социальной политики ООО «Спецморнефтепорт Козьмино». Фактические затраты на это направление за 2012 год и 8 месяцев 2013-го составили более 120 млн рублей, в том числе 14 млн рублей на лечение и оздоровление работников и членов их семей. Ежегодно около 180 детей сотрудников отдыхают в детских оздоровительных центрах Приморского края и за границей. Сами работники регулярно получают путевки на санаторно-курортное лечение, которое компенсируется на 90% предприятием, и в размере 70% - проезд к месту расположения здравницы. А с недавних пор компенсацию можно получить и на проезд к месту проведения отпуска на территории Российской Федерации, предоставив необходимые подтверждающие документы, - этим правом можно воспользоваться раз в два года.