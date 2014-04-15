Спецморнефтепорт "Козьмино": Взгляд с социальной стороны

Представляем финалиста Бизнес-Премии Приморского края-2013 в номинации "Социально-ответственный бизнес"
В современной бизнес-среде принято, что наряду с расходами на модернизацию производства крупные предприятия вкладывают немалые средства в социальное развитие. Ведь эффективность работы персонала стимулирует не только достойная заработная плата, но и широкий спектр льгот, гарантий и компенсаций, а также мероприятия, укрепляющие здоровье работников и корпоративный дух. Все это представлено на одном из крупнейших предприятий Находкинского городского округа - ООО «Спецморнефтепорт Козьмино».
Еще до начала производственной деятельности порта, которая ведет отсчет с конца 2009 года, социальное направление начало активно развиваться, и сегодня можно смело говорить о привлекательности спецморнефтепорта как крупного работодателя. Почти тысяча работников трудоустроены в ООО «Спецморнефтепорт Козьмино», из них 90% - это жители Приморского края. Какие плюсы находят жители нашего региона в занятости на новом предприятии, которое, несмотря на молодость, уже успело положительно зарекомендовать себя?
Один из важнейших критериев при выборе места работы, несомненно, - заработная плата. В 2012 году средняя заработная плата в ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» более чем в 2 раза превысила средний заработок в Приморском крае (по данным Приморскстата в 2012 году он составлял 20 800 рублей в месяц). В 2013 году этот показатель стал еще выше, так как заработная плата ежегодно индексируется в целях социальной защищенности работников. Помимо этого, за выполнение показателей производственно-хозяйственной деятельности работнику выплачивается ежемесячная премия.
Так называемый «социальный пакет» тоже очень важен и детально оценивается при устройстве на работу. Адресные компенсации и льготы работникам, средства на оздоровление членов коллектива, дополнительное медицинское страхование, на организацию корпоративных мероприятий ежегодно составляют расходы на реализацию социальной политики ООО «Спецморнефтепорт Козьмино». Фактические затраты на это направление за 2012 год и 8 месяцев 2013-го составили более 120 млн рублей, в том числе 14 млн рублей на лечение и оздоровление работников и членов их семей. Ежегодно около 180 детей сотрудников отдыхают в детских оздоровительных центрах Приморского края и за границей. Сами работники регулярно получают путевки на санаторно-курортное лечение, которое компенсируется на 90% предприятием, и в размере 70% - проезд к месту расположения здравницы. А с недавних пор компенсацию можно получить и на проезд к месту проведения отпуска на территории Российской Федерации, предоставив необходимые подтверждающие документы, - этим правом можно воспользоваться раз в два года.
Важно не только дать возможность работникам воспользоваться правами и льготами, но и обеспечить гарантии их предоставления. Соблюдение режима труда и отдыха, оплата труда и премирование, повышение квалификации, обеспечение жильем, санаторно-курортным лечением, предоставление льгот, гарантий и компенсаций - далеко не полный список позиций, закрепленных в Коллективном договоре между работодателем и работниками и контролируемых профсоюзной организацией ООО «Спецморнефтепорт Козьмино».
В конце 2010 года в спецморнефтепорту была создана первичная организация Профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации. На сегодняшний день 89% штата предприятия состоит в профсоюзе. Профсоюзная организация еще становится на ноги, но конструктивная работа с администрацией предприятия, основанная на существующем Коллективном договоре, уже доказала свою эффективность.
«Взаимосвязь трудового коллектива с руководством компании крайне важна, особенно когда это касается условий на рабочих местах, - рассказывает председатель профсоюзного комитета Наталья КОВАЛЕВА, - в каждом подразделении назначены и обучены в учебном центре г. Находки уполномоченные по охране труда. Они обеспечивают контроль за соблюдением норм охраны труда и промышленной безопасности, состоянием рабочих мест и бытовых помещений, участвуют в проверках и совещаниях».
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