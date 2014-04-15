В Приморье могут начать добывать газ

Интересно, что эти проекты ориентированы на малый и средний бизнес, считает один из идеологов этого проекта. «В Приморье много мест, где можно добывать метан, - отметил собеседник "Золотого Рога", пожелавший остаться неизвестным. - В некоторых местах его продуктивность достаточно высока. Для улавливания метана не обязательно сооружать крупные объекты. А полученный газ с помощью специальной установки можно тут же превратить в дешевое синтетическое топливо. Побочным продуктом переработки метана станет электроэнергия. Идея, что называется, лежит на поверхности, но требует проверки. И ею вполне может заняться ДВФУ. Инвесторами подобных проектов могут в будущем выступить небольшие компании, так как их реализации не потребует крупных инвестиций», считает собеседник «Золотого Рога».