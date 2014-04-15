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В Приморье могут начать добывать газ

15 апреля 2014, 09:40
Наличие на территории Приморского края биопродуктивных отложений, конечно при проведении тщательных исследований, может в перспективе стать основой собственной газовой отрасли.
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Недра

Наличие на территории Приморского края биопродуктивных отложений, конечно при проведении тщательных исследований, может в перспективе стать основой собственной газовой отрасли.

Интересно, что эти проекты ориентированы на малый и средний бизнес, считает один из идеологов этого проекта. «В Приморье много мест, где можно добывать метан, - отметил собеседник "Золотого Рога", пожелавший остаться неизвестным. - В некоторых местах его продуктивность достаточно высока. Для улавливания метана не обязательно сооружать крупные объекты. А полученный газ с помощью специальной установки можно тут же превратить в дешевое синтетическое топливо. Побочным продуктом переработки метана станет электроэнергия. Идея, что называется, лежит на поверхности, но требует проверки. И ею вполне может заняться ДВФУ. Инвесторами подобных проектов могут в будущем выступить небольшие компании, так как их реализации не потребует крупных инвестиций», считает собеседник «Золотого Рога».

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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