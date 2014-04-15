В Приморье против мэра Уссурийска возбуждено уголовное дело на 38 млн рублей

Рудица Сергей Поликарпович родился 9 сентября 1950 года в городе Уссурийске Приморского края в семье рабочего. В 1968 году был призван в ряды Советской армии, служил в ракетных войсках ПВО. После демобилизации в 1970 году вернулся в родной город и прошел путь от водителя до начальника автохозяйства.С 1983 года работал старшим инженером снабжения автобазы треста "Дальпромстрой". Позже трудился заместителем начальника Уссурийского спецуправления механизации, заместителем управляющего ремстройтрестом. С 1986 до декабря 2000 года работал на Уссурийском картонном комбинате, сначала главным механиком, затем заместителем директора по материально-техническому снабжению, заместителем директора по коммерции, заместителем гендиректора по производству. Три созыва подряд Сергей Рудица - депутат городской Думы. В декабре 2000 года был избран главой муниципального образования "г. Уссурийск и Уссурийский район" из числа депутатов Думы. В марте 2004 года избран депутатом Думы четвертого созыва и одновременно главой муниципального образования "г. Уссурийск и Уссурийский район". В 2006 году вступил в ряды партии "Единая Россия".