В Приморье против мэра Уссурийска возбуждено уголовное дело на 38 млн рублей

Наблюдатели считают, что Сергею Рудице прозрачно намекнули" "уступить" место на предстоящих выборах.
Следствие возбудило уголовное дело против главы администрации Уссурийска, он подозревается в халатности, по которой фирма получила из бюджета города 38 млн рублей за фактически невыполненные работы, сообщил СКР по Приморскому краю.
В сообщении не уточняется фамилия подозреваемого. Действующим главой Уссурийского городского округа является Сергей Рудица.
Следствие установило, что 20 сентября 2011 года подозреваемый от имени администрации городского округа заключил муниципальный контракт с ЗАО "Энерготех" на сумму свыше 38 млн рублей.
По контракту подрядчик был обязан выполнить работы по изготовлению паровой турбогенераторной установки для модернизации котельной №5 в городе Уссурийске.
Оборудование должно было быть установлено в рамках реализации долгосрочной целевой муниципальной программы.
Уточняется, что со стороны администрации Уссурийска за выполнение работ перечислен аванс в размере 30% от стоимости контракта.
"В течение 2011 и 2012 года подозреваемый дважды необоснованно подписал акты о выполнении работ, при этом по халатности не удостоверился о фактическом их выполнении. Указанные акты послужили основанием для перечисления на расчетный счет подрядчика в сумме почти 31 млн рублей", - отмечается в сообщении.
В дальнейшем, по данным следствия, по инициативе администрации контракты были расторгнуты, однако, учитывая наличие документов о полном выполнении работ, подписанных подозреваемым, суд отказал взыскать с подрядчика деньги.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).
Рудица Сергей Поликарпович родился 9 сентября 1950 года в городе Уссурийске Приморского края в семье рабочего. В 1968 году был призван в ряды Советской армии, служил в ракетных войсках ПВО. После демобилизации в 1970 году вернулся в родной город и прошел путь от водителя до начальника автохозяйства.С 1983 года работал старшим инженером снабжения автобазы треста "Дальпромстрой". Позже трудился заместителем начальника Уссурийского спецуправления механизации, заместителем управляющего ремстройтрестом. С 1986 до декабря 2000 года работал на Уссурийском картонном комбинате, сначала главным механиком, затем заместителем директора по материально-техническому снабжению, заместителем директора по коммерции, заместителем гендиректора по производству. Три созыва подряд Сергей Рудица - депутат городской Думы. В декабре 2000 года был избран главой муниципального образования "г. Уссурийск и Уссурийский район" из числа депутатов Думы. В марте 2004 года избран депутатом Думы четвертого созыва и одновременно главой муниципального образования "г. Уссурийск и Уссурийский район". В 2006 году вступил в ряды партии "Единая Россия".
Как стало известно, по постановлению Ленинского районного суда Владивостока от 15.04.2014 года глава Уссурийского городского округа временно отстранен от должности, сообщает прокуратура края.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.