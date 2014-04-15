В Приморье процветает торговля "красивыми" автомобильными номерами

«Стоимость «блатного» номера в теневом обороте на приморском рынке сегодня составляет от 80 до 120 тысяч рублей. Эти деньги представляют собой «черный нал», укрытый от всех видов налогообложения и поступающий прямиком в карманы сотрудников ГИБДД, принимающих участие в распределении пользующихся спросом номеров. Формально есть распоряжение начальника краевой ГИБДД о противодействии подобным коррупционным явлениям, в рамках которого номера, считающиеся «красивыми», присваиваются старым автомобилям или коммунальной технике вроде мусоровозов. Однако у многих автовладельцев желание обладать запоминающимся номером таково, что они специально для этого покупают старые «Жигули», получают для них «блатной» номер, а затем перевешивают его на другую машину. Разумеется, за определенную мзду гаишникам, которые формально действуют в рамках приказа. Если же сделать процесс продажи номеров легальным и прозрачным, то эти деньги пойдут не в коррупционный карман, а в местные бюджеты.