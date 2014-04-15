В ущербности "рыбной" программы Приморского края обвинили бизнес

Но, к сожалению, мнение бизнеса было полностью проигнорировано. Теперь налицо попытка переложить ответственность разработчиков программы на предприятия. На этом фоне представители бизнеса предложили чиновникам провести совместно подробный анализ программы и определить, насколько адекватны заложенные в ней показатели роста, а также сопоставить объемы средств, выделяемых по подпрограммам. Теперь департаменту будет необходимо принять решение, адаптировать программу развития рыбного хозяйства Приморского края с учетом мнения бизнеса, который все больше ориентируется на поручения Президента РФ по развитию береговой переработки и насыщению внутреннего рынка качественной продукцией. Либо просто сократить финансирование, при этом попытавшись переложить личную ответственность за собственные промахи на рыбопромышленников.