zr.media
ГлавноеВсе новости

Во Владивостоке на выставке PITE раскроют туристический и рекреационный потенциал Приморья

15 апреля 2014, 10:20
Тихоокеанская международная выставка "PITE" в восемнадцатый раз пройдет во Владивостоке с 16 по 18 мая. Место проведения - кампус Дальневосточного федерального университета. Организаторами выступили Федеральное агентство по туризму, ДВФУ и администрация города Владивостока.
Сюжет
Туризм

Тихоокеанская международная выставка PITE в восемнадцатый раз пройдет во Владивостоке с 16 по 18 мая. Место проведения - кампус Дальневосточного федерального университета. Организаторами выступили Федеральное агентство по туризму, ДВФУ и администрация города Владивостока.

Вице-губернатор Приморья Сергей СИДОРОВ отметил, что в этом году особый упор делается на раскрытие туристического и рекреационного потенциала муниципальных образований Приморья. Будет представлена единая экспозиция Приморского края. Готовность принять участие выразили Артем, Дальнереченск, Лазо, Партизанск, Спасск, Уссурийск, Ханкайский район, Черниговка, Шкотово, Яковлевка, Находка и Хасан.

Вице-губернатор отметил, что большой интерес был проявлен со стороны зарубежных участников. Выставка будет представлена восемнадцатью национальными экспозициями. Коллективные экспозиции и презентации ресурсов представят Республика Корея (17 туроператоров, 7 провинций, 10 туристических организаций), КНР, Япония, Филиппины, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Мальдивы и Лаос.

- Мы решили в этом году сменить формат, сделать его более динамичным и интерактивным, не исключены разные увлекательные мероприятия на свежем воздухе, если позволит погода, - сообщил Сергей Сидоров.

Юлия ХАМАГАНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Управление туризма департамента промышленности ХМАО-Югры#Развитие туризма#Туризм#Приморье#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56