Во Владивостоке на выставке PITE раскроют туристический и рекреационный потенциал Приморья

Тихоокеанская международная выставка PITE в восемнадцатый раз пройдет во Владивостоке с 16 по 18 мая. Место проведения - кампус Дальневосточного федерального университета. Организаторами выступили Федеральное агентство по туризму, ДВФУ и администрация города Владивостока.
Вице-губернатор Приморья Сергей СИДОРОВ отметил, что в этом году особый упор делается на раскрытие туристического и рекреационного потенциала муниципальных образований Приморья. Будет представлена единая экспозиция Приморского края. Готовность принять участие выразили Артем, Дальнереченск, Лазо, Партизанск, Спасск, Уссурийск, Ханкайский район, Черниговка, Шкотово, Яковлевка, Находка и Хасан.
Вице-губернатор отметил, что большой интерес был проявлен со стороны зарубежных участников. Выставка будет представлена восемнадцатью национальными экспозициями. Коллективные экспозиции и презентации ресурсов представят Республика Корея (17 туроператоров, 7 провинций, 10 туристических организаций), КНР, Япония, Филиппины, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Мальдивы и Лаос.
- Мы решили в этом году сменить формат, сделать его более динамичным и интерактивным, не исключены разные увлекательные мероприятия на свежем воздухе, если позволит погода, - сообщил Сергей Сидоров.
Юлия ХАМАГАНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.