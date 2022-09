ВТБ наращивает объем прямых расчетов рубль-юань

РЦ использует 5 прямых корреспондентских счетов (2 счета Ностро и 3 счета Лоро) в долларах с ведущими банками КНР (Bank of China LTD Beijing, Agricultural Bank of China, Harbin и China Construction Bank, Suifenhe) и взаимные счета в национальных валютах с Agricultural Bank of China, Harbin. Кроме того, осуществляются расчеты на условиях доверительности с Industrial and Commercial Bank of China, Harbin.