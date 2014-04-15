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ВТБ наращивает объем прямых расчетов рубль-юань

15 апреля 2014, 14:03
Объем платежей Расчетного центра ВТБ с Китаем, который действует на базе хабаровского филиала и проводит платежи в пользу китайских контрагентов клиентов банка из всех регионов России, превысил $9,5 млрд (с момента открытия в 2005 году).
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АТР

Объем платежей Расчетного центра ВТБ с Китаем, который действует на базе хабаровского филиала и проводит платежи в пользу китайских контрагентов клиентов банка из всех регионов России, превысил $9,5 млрд (с момента открытия в 2005 году).

РЦ использует 5 прямых корреспондентских счетов (2 счета Ностро и 3 счета Лоро) в долларах с ведущими банками КНР (Bank of China LTD Beijing, Agricultural Bank of China, Harbin и China Construction Bank, Suifenhe) и взаимные счета в национальных валютах с Agricultural Bank of China, Harbin. Кроме того, осуществляются расчеты на условиях доверительности с Industrial and Commercial Bank of China, Harbin.

Развитые корреспондентские отношения обеспечивают оперативное прохождение платежей, прозрачность расчетов и отсутствие комиссий банков-посредников.

«Расчетный центр проводит платежи в пользу КНР в том числе в национальной валюте контрагентов: рублях и юанях. Расчеты без участия доллара, минуя европейские и американские банки – это дополнительная страховка от рисков в связи с санкциями, - отметил управляющий хабаровским филиалом Евгений Орлов. – Руководство ВТБ считает, что переходить к внешним расчетам в рублях нужно уже сейчас».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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