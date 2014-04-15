ВТБ наращивает объем прямых расчетов рубль-юань

«Расчетный центр проводит платежи в пользу КНР в том числе в национальной валюте контрагентов: рублях и юанях. Расчеты без участия доллара, минуя европейские и американские банки – это дополнительная страховка от рисков в связи с санкциями, - отметил управляющий хабаровским филиалом Евгений Орлов. – Руководство ВТБ считает, что переходить к внешним расчетам в рублях нужно уже сейчас».