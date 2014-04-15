ЗАО "Милоградовское" решает проблему продовольственной безопасности в Приморье

Представляем финалиста Бизнес-Премии Приморского края-2013 в номинации "Компания года" ЗАО «Милоградовское» - это традиционное сельское предприятие, сумевшее при всех известных сложных обстоятельствах вырасти в течение последних лет в современное агропромышленное производство и при этом сохранить село, где расположены его подразделения. Именно поэтому разговор о том, как удалось подойти к столь высоким результатам, его директор Сергей РЕДЬКИН начинает с рассказа о жизни в селе, оказавшемся привлекательным как для высококвалифицированных кадров, так и для молодых специалистов.
- Мы всегда придерживались системного подхода, поставив на первое место вопросы социальной сферы и кадров. На сегодняшний день в нашем маленьком селе, где всего 1 тыс. жителей, действуют две школы, садик, амбулатория, клуб, в котором имеются три художественных коллектива. И благодаря тому, что удалось не без нашего участия все это выстроить, село наше живое. За последние пять лет мы приобрели или построили 15 квартир, и на сегодняшний день нет ни одной пустой квартиры в селе. Работа в этом направлении позволила закрыть кадровый вопрос и не иметь проблем со специалистами. К тому же заработная плата на нашем предприятии на 40% выше средней краевой в отрасли.
- Специалисты - это, конечно, главный вопрос. Но без технической модернизации невозможно эффективное производство.
- Вписаться в существующую экономику с той материально-технической базой, которая нам осталась от прежних времен, невозможно было бы. Поэтому мы все эти годы последовательно выполняли свои программы по перевооружению производства. За это время удалось капитально отремонтировать или отстроить 70% нашей материальной базы. Это гаражи, мастерские, складские помещения, фермы, где созданы хорошие условия для работы, теплые помещения, оборудованные всеми необходимыми устройствами - токарными, сварочными и прочими. Создан комплекс, где все эффективно работает. Кроме того, мы на 60% обновили машинно-тракторный парк.
В молочном животноводстве проблема неотрегулированных цен между молокозаводами и теми хозяйствами, которые поставляют молоко на переработку, привела, на мой взгляд, к обрушению молочной отрасли. Мы, наверное, были первыми в крае, кто понял эту проблему и ее решил, построив собственный молокозавод. В него вложили порядка 50 млн рублей. На сегодняшний день мы выпускаем 23 наименования продукции. В этом году закупили новое оборудование и собираемся освоить еще 4 вида продуктов.
Кроме того, мы выстроили собственную розничную сеть. Для того, чтобы уйти от посредника по доставке и реализации продукции, закупили 8 импортных автомашин-рефрижераторов. Это нам позволило самим производить доставку своей продукции и закрепиться в торговой нише, которая называется «выездная торговля». Таким образом мы самостоятельно продаем конечному потребителю порядка 50% продукции.
- В крае довольно острая проблема с продуктивностью животных. Как вы ее решаете?
- Мы все эти годы непрерывно работали со своим стадом, с его генетикой, улучшали содержание коров, кормовую базу, привлекали высококвалифицированных специалистов. Нам удалось в 2 раза увеличить продуктивность скота и также в 2 раза поднять среднесуточный привес. Все это привело к тому, что нас признало Министерство сельского хозяйства племенным репродуктором.
Но, помимо этого, мы участвуем в большинстве программ департамента сельского хозяйства Приморского края. Благодаря этому нам удалось приобрести высокопродуктивный импортный скот, что позволит, по нашим расчетам, увеличить продуктивность еще на 20%. Кроме того, собираемся в этом году сдать новую ферму на 200 голов, которая будет оснащена самым современным оборудованием. Учитывая наше малоземелье и низкое плодородие, мы рассчитываем на то, что, проведя мероприятия по программе «Реконструкция мелиоративных систем», укрепим свою кормовую базу.
- В последние годы в агропроме Приморья стали появляться интересные проекты. Почему это стало возможным сейчас?
- На протяжение последних 5-7 лет решениями «сверху» начала меняться тенденция в отрасли. Руководство страны стало задумываться над вопросами продовольственной безопасности. И Министерство сельского хозяйства, администрация Приморского края приступили к выстраиванию отношений в агропромышленной отрасли, направленные на ее развитие. К тому же в последние годы стало меняться и сознание потребителей. Покупатель сейчас все больше поворачивается к качественным продуктам. А обеспеченность собственными продуктами питания остается невысокой в крае. Предприниматели в этой ситуации понимают, что здесь есть свободная ниша на рынке, и они выстраивают эффективное, с новыми технологиями производство таким образом, чтобы эту нишу занять. Если эти процессы не остановятся, то мы в ближайшие годы решим проблему продовольственной безопасности в Приморском крае.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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