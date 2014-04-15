ЗАО "Милоградовское" решает проблему продовольственной безопасности в Приморье

- Мы всегда придерживались системного подхода, поставив на первое место вопросы социальной сферы и кадров. На сегодняшний день в нашем маленьком селе, где всего 1 тыс. жителей, действуют две школы, садик, амбулатория, клуб, в котором имеются три художественных коллектива. И благодаря тому, что удалось не без нашего участия все это выстроить, село наше живое. За последние пять лет мы приобрели или построили 15 квартир, и на сегодняшний день нет ни одной пустой квартиры в селе. Работа в этом направлении позволила закрыть кадровый вопрос и не иметь проблем со специалистами. К тому же заработная плата на нашем предприятии на 40% выше средней краевой в отрасли.